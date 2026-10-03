Los padres de niña fallecida en juegos mecánicos cuestionan medida de coerción y exigen justicia

Liangie Ramírez Reyes, fallecida tras caer de unos juegos mécanicos en las fiestas patronales de Hato Mayor, el 18 de septiembre de 2026. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Los padres de la niña que murió luego de en un accidente ocurrido en unos juegos mecánicos durante las fiestas patronales de Hato Mayor, expresaron su rechazo a la medida de coerción impuesta al encargado de las atracciones y reclamaron profundizar las investigaciones para determinar las responsabilidades por el hecho.

Fanny Reyes Cuello, madre de la menor, calificó de injusta la decisión judicial y sostuvo que la familia esperaba una medida más severa contra el imputado, quien deberá cumplir con una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica.

"Hoy no tenemos nuestra hija, que es algo bien doloroso, y ellos toman la decisión que ellos deciden tomar", expresó Reyes Cuello, al señalar que continuarán reclamando justicia por la muerte de la niña.

La madre afirmó que, aunque ninguna decisión devolverá a su hija, espera que se determinen las responsabilidades correspondientes y que el caso no quede impune. "Queremos justicia, que caiga todo el peso de la ley sobre este caballero", manifestó.

De su lado, Luis Ramírez, padre de la menor, cuestionó la decisión adoptada por el tribunal y sostuvo que durante la audiencia fueron presentados elementos que, a su entender, debieron tomarse en cuenta para imponer una medida de coerción distinta.

Profundizar las investigaciones

Ramírez también pidió que las investigaciones abarquen a otras instituciones y personas que pudieran tener responsabilidad en la instalación y operación de los juegos mecánicos, entre ellas el comité organizador de las fiestas patronales, el ayuntamiento y los organismos que otorgaron permisos o realizaron inspecciones.

A su juicio, los juegos comenzaron a operar el 11 de septiembre, antes de la fecha en que, según sostiene, estaban autorizados. Posteriormente, se produjeron fallas que terminaron con el accidente del 18 de septiembre.

También cuestionó que durante el proceso judicial se presentara una póliza de seguro con vigencia a partir del 28 de septiembre, cuando el accidente ocurrió diez días antes.

Ramírez sostuvo, además, que las autoridades encontraron deficiencias en las estructuras de los juegos y mencionó informes y actuaciones realizados durante la investigación.

El padre hizo un llamado al senador de la provincia, Cristóbal Castillo para que, además de impulsar iniciativas relacionadas con la regulación o prohibición de determinados juegos mecánicos, apoye las acciones dirigidas a esclarecer la muerte de su hija y determinar las responsabilidades.

Asimismo, solicitó la intervención de las autoridades nacionales, incluida la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y del presidente Luis Abinader.

"¿Quién me va a devolver mi hija?", cuestionó Ramírez, al insistir en que la familia continuará dando seguimiento al proceso judicial.

El padre agradeció las muestras de solidaridad recibidas de la población de Hato Mayor y anunció que este viernes a las 7:00 de la noche se realizará un encendido de velas en el parque de la ciudad en memoria de la niña.

La familia advirtió que continuará recurriendo a las instancias que considere necesarias para procurar el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

El caso corresponde al accidente ocurrido el 18 de septiembre durante las fiestas patronales de Hato Mayor, donde varias personas resultaron afectadas tras un incidente en los juegos mecánicos.

Por el hecho fue procesado el encargado de las atracciones, quien recibió como medida de coerción una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica.

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