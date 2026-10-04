Condenan a la CAASD al pago de RD$888 millones por deuda a empresa de cobros de agua

De los RD$888,300,000.00 millones, que deberá pagar la CAASD, casi 353 millones son por concepto de facturas adeudadas. ( IMAGEN DE ARCHIVO DE DIARIO LIBRE )

La Corte de Arbitraje y Resolución Alternativa de Conflictos de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo condenó a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado (CAASD) al pago de más de 888 millones a favor de la empresa AAA Dominicana, que era responsable de cobrar el agua en algunos.

De los RD$888,300,000.00 millones, monto total, casi 353 millones son por concepto de facturas adeudadas y a una indemnización de 134.6 millones, que se les suman más de 395 millones de intereses por casi cinco años de gastos legales.

La CAASD deberá pagar, hasta que salde la deuda, un 2% mensualmente sobre los 352 millones 791 mil pesos por las facturas adeudada por la gestión comercial de AAA Dominicana, con la cual se terminó el contrato en el 2021, según publicaciones de los medios de ese entonces.

La Corte determinó que la CAASD comprometió su responsabilidad civil contractual frente a la demandante.

Los intereses del 2% mensual inició a partir de la demanda principal, el 18 de febrero del 2022 hasta la fecha que se haga efectivo el pago sobre la suma de RD$ 352,791,572.45 que a la fecha de la notificación del acto de alguacil ascendía a RD$392,000,000.

Asimismo, deberá pagar un interés de 5.25% anual a partir de la notificación de la decisión final (laudo arbitral) sobre el monto de RD$134, 677, 717.74.

La decisión fue notificada mediante el acto del alguacil, número 19/26, de fecha 28 de septiembre del 2026, del ministerial Antonio Jorge Rached Herrera, de la Suprema Corte de Justicia, que establece, además, el pago de 4 millones 313 mil 997 por concepto de costas a los abogados de la empresa AAA Dominicana y la Sociedad Interamericana de Agua y Servicios (INASSA).

También la CAASD deberá hacer efectivo al perito coordinador Manuel Amaury Guzmán López, la suma de 14, 750.00 dólares por sus honorarios, conforme a la propuesta que presentó el 2 de noviembre de 2023.

Fallo es definitivo

La Corte indica que su decisión (laudo), tiene un carácter definitivo, ejecutorio y confidencial.