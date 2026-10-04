Joven señalado por la muerte de Emmanuel Contreras apela su prisión preventiva

La víctima Emmanuel Contreras Medina, quien falleció dos meses después de recibir los golpes en la cabeza y en el cuerpo. ( IMAGEN FACILITADA POR PARIENTES DEL HOY OCCISO. )

Lenin Jhericop Núñez de León, el joven imputado de presuntamente propinar los golpes con un bate que le causaron la muerte a Emmanuel Contreras Medina en el sector Los Praditos, Distrito Nacional, apeló los tres meses de prisión preventiva que se le impuso en septiembre. El trágico incidente ocurrió tras la confusa venta de un celular a través de Facebook Marketplace.

El recurso de apelación a la medida de coerción se conocerá el próximo 12 de octubre, a las 10:00 de la mañana, en la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte del Distrito Nacional, según el abogado José Amado Javier Bidó, uno de los representantes de la familia de la víctima.

Cómo ocurrió el homicidio y el todavía prófugo

Según el Ministerio Público, Emmanuel Contreras Medina salió de su trabajo el pasado 1 de julio con la intención de concretar la compra de un iPhone 15 Pro Max que había visto anunciado en Facebook Marketplace.

Sin embargo, lo que debía ser una simple transacción terminó convirtiéndose en una agresión que, dos meses después, le costaría la vida al joven de 23 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/3d29e88cce48bafda3bbf494cb985ce4-c609e571.jpg El jovenLenin Jhericop Núñez de León imputado de presuntamente propinar los golpes con un bate que le causaron la muerte a Emmanuel Contreras Medina el 1 de julio de este año. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO/SAMIL MATEO)

La víctima realizó una transferencia de 15,000 pesos como pago para obtener el celular de manos del vendedor, Lenin Jhericop Núñez de León, que lo ofertaba por 35 mil pesos.

El prófugo Joan Manuel Jiménez Medina habría contactado al imputado para adquirir el dispositivo y, al mismo tiempo, se habría presentado ante el hoy occiso como el vendedor del teléfono, ofreciéndoselo por 15,000 pesos, monto que la víctima transfirió.

Conforme al relato de los hechos, Emmanuel llegó al estadio de béisbol La Javilla, de Los Praditos, lugar acordado y a bordo de un camión marca KIA, asignado por la empresa para la que laboraba.

Lenin Jhericop Núñez de León le entregó el teléfono, según la fiscalía, y Emmanuel guardó el aparato e inició su marcha. Cuando Lenin Jhericop reclamó el dinero, Emmanuel salió corriendo mientras decía que estaba siendo víctima de un robo.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, Núñez de León lo persiguió con un bate y también gritaba que el hoy occiso lo había hurtado.

Al alcanzarlo, según los fiscales, el imputado propinó a Emmanuel golpes en la espalda y en la cabeza con el bate. Mientras la víctima yacía en el pavimento, Lenin Jhericop sacó de sus bolsillos el teléfono celular.