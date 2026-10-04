Un mono exótico viajaba junto a 281 paquetes de presunta cocaína en lancha interceptada en Baní

En dos operativos simultáneos en la misma zona marítima de Baní, las autoridades incautaron 749 paquetes de sustancia que creen es droga. En la imagen representantes de las instituciones que participaron en los interceptaciones durante una rueda de prensa este domingo. ( DIARIO LIBRE/SAMIR DOMINICY )

Un mono exótico se convirtió en el pasajero inesperado de una lancha interceptada al sur de Punta Salinas, en Baní, la cual transportaba 10 pacas de presunta cocaína. El animal fue hallado junto a 281 paquetes de la sustancia, que se encontraban envueltos en cinta adhesiva y marcados con diversos logotipos.

A bordo iban los dominicanos Fauricio López Ferrera y Leonardo Dominici Beltrés, quienes fueron detenidos.

En una operación paralela en la misma zona marítima, unidades navales interceptaron una segunda lancha con 20 pacas que contenían 468 paquetes.

En esta última intervención resultaron arrestados Pablo Sebastán Escamarán Ric y José Miguel Pérez Arias, y presentados ante el Ministerio Público. Estos dos hombres son también dominicanos

El balance de ambas intervenciones arroja 30 pacas, 749 paquetes y cuatro detenidos, según informaron la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Armada en rueda de prensa.

Embarcaciones fueron hundidas

Las dos embarcaciones terminaron hundidas durante los operativos debido a las condiciones del tiempo y el estado del mar, explicó el vocero de la Armada, capitán de navío Alex Isaac Rodríguez.

Precisó que las alertas se recibieron sobre lanchas sospechosas detectadas al sur de Isla Beata y de Punta Salinas.

En la acción participaron la Armada, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Fuerza Aérea (FARD), coordinados por Ministerio Público. Estas instituciones fueron apoyadas por agencias de inteligencia del Estado, la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), en operativos simultáneos desplegados en las costas.

La DNCD indicó que mantiene abierta una investigación para identificar a otros integrantes de las redes que utilizan lanchas rápidas para traer drogas desde Sudamérica.

El comandante Rodríguez advirtió que "en el mar no tendrán espacio las acciones del crimen organizado transnacional".

En animal será puesto en cuarentena En cuanto al mono, el vocero de antinarcóticos, Carlos Devers Carlos Devers, informó que el animal será puesto en cuarentena. Luego será remitido al Ministerio de Agricultura y, finalmente, trasladado al zoológico, sin embargo, no precisaron la especie del primate ni su procedencia.