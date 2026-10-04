Yeni Berenice llama en Perú a intensificar la lucha transnacional contra el crimen organizado

La procuradora general de República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso , junto al procurador adjunto Osvaldo Bonilla, director de Cooperación Jurídica Internacional y Extradiciones, durante la Trigésima Tercera Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp), en Perú. ( IMAGEN CEDIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DOMINICANO )

En el marco de la Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp) para América del Norte y el Caribe, la procuradora general dominicana presentó diversas iniciativas, entre las que se destaca el Manual Iberoamericano de Política de Persecución Penal para estandarizar y optimizar la respuesta de los Estados frente a las estructuras criminales.

Durante el evento República Dominicana asumió formalmente la Vicepresidencia de la Aiamp para América del Norte y el Caribe tras ser seleccionada por unanimidad durante la Trigésima Tercera Asamblea General Ordinaria celebrada los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2026, en Perú.

Otras de las propuestas de la procuradora general de la República Dominicana, Yeni Berenice Reynoso, fue el Sistema de Gestión Documental l y Firma Electrónica Avanzada que permite un impulso hacia la eficiencia, la trazabilidad y la seguridad jurídica en la cooperación transfronteriza.

Asimismo, el Sello Editorial Institucional y la Biblioteca Digital Aiamp concebidos para democratizar el saber jurídico, fomentar el estudio especializado y compartir buenas prácticas.

La asamblea reunió en la provincia del Urubamba, del departamento de Cusco, a los máximos representantes de los Ministerios Públicos y procuradurías generales de 22 países de Iberoamérica para unificar esfuerzos, coordinar estrategias conjuntas y fortalecer el trabajo fiscal frente a los retos de la delincuencia organizada transnacional.

La delegación dominicana

Además de estar encabezada por la procuradora general de la República, la delegación dominicana estuvo integrada por el procurador general adjunto Osvaldo Bonilla, director de Cooperación Jurídica Internacional y Extradiciones.

También la directora del Instituto Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP) y del Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos (IIMP), Marien Montero Beard.

Reynoso reafirmó en la asamblea el compromiso del Ministerio Público de este país con el fortalecimiento de la cooperación regional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/04/whatsapp-image-2026-10-04-at-110814-am-1-3ecad44d.jpeg La Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp) para América del Norte y el Caribe, desarrollada en Perú. (IMAGEN CEDIDAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DOMINICANO)

Sostuvo que el Ministerio Público dominicano seguirá impulsando una visión innovadora, de excelencia y centrada en las personas, "para seguir construyendo una justicia más eficaz y cercana y una persecución penal estratégica transnacional como una necesidad para enfrentar el crimen organizado más allá de las fronteras geográficas".

Durante el desarrollo de la Asamblea General, la delegación dominicana presentó el Informe de Gestión del Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos (IIMP) correspondiente al período 2024-2026.

El documento consolida los resultados del tercer mandato consecutivo (2019-2026) en el que la República Dominicana tuvo el privilegio de dirigir el órgano académico de la Aiamp a través del IES-ENMP.

Según una comunicación de prensa de la Procuraduría General de República Dominicana, bajo la dirección IES-ENMP, la Aiamp logró que 19,161 servidores públicos fueran capacitados en toda Iberoamérica, a través de 32 cursos especializados y diplomados, 26 conferencias magistrales internacionales, congresos y seminarios.

En ese sentido, dijo que se abarcó el 100% de las directrices de capacitación de la asociación.

Ante la plenaria de la Asamblea, el Ministerio Público dominicano ratificó su compromiso de seguir apoyando e impulsando la formación continua y especializada de fiscales en toda la región, consolidando un modelo académico virtual e innovador que fortalece la cooperación jurídica internacional, el intercambio de buenas prácticas y la justicia centrada en las personas.