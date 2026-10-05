El director de Defensa Pública es evaluado por el CNM para ocupar vacante en la SCJ

El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, quien figura entre los aspirantes para ser evaluados para ocupar una vacante de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). ( FOTOGRAFÍA CEDIDA A DL )

El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, figura entre los aspirantes preseleccionados que serán evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para ocupar una de las seis vacantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Valentín Santos, quien acumula más de 35 años de trayectoria vinculada al sistema de justicia, llega al proceso de evaluación desde la dirección de la Defensa Pública y con experiencia en materia de acceso a la justicia, debido proceso y protección de derechos fundamentales.

Fue escogido por mayoría de votos, como vicepresidente de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (Aidef), durante la Asamblea General celebrada en Recife, Brasil.

El director de Densa Púlica, ha recibido más de 60 reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos los más recientes dos doctorados Honoris Causa, entregados en los Estados Unidos. Además, cuenta con experiencia docente en distintas universidades del país y la región.

Inicio de vistas públicas

Las vistas públicas para evaluar a los candidatos comenzaron este lunes, con casi una hora de retraso respecto al horario previsto.

La actividad estaba pautada para las 9:00 de la mañana y finalmente inició a las 9:53 de la mañana, en el Salón Las Cariátides, bajo la dirección del presidente Luis Abinader, en su condición de presidente del CNM.

El proceso de evaluación se extenderá durante cuatro jornadas, los días 5, 6, 8 y 9 de octubre, con 22 postulantes por día.

El CNM deberá escoger seis nuevos integrantes de la Suprema Corte, incluida la persona que ocupará la presidencia del alto tribunal.

Al concluir las vistas, el CNM deberá seleccionar a los seis nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia.