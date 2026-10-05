Inician las vistas públicas para escoger a los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia

De izquierda a derecha: Omar Fernández, Napoleón Estévez, Ricardo de los Santos, Luis Abinader, Luis Henry Molina, Alfredo Pacheco, Nancy Salcedo y Tobías Crespo, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) inició este lunes las vistas públicas para evaluar a los 88 aspirantes preseleccionados para ocupar seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), incluida la presidencia del alto tribunal.

Las entrevistas estaban pautadas para comenzar las 9:00 de la mañana en el Salón Las Cariátides. Sin embargo, la sesión se inició a las 9:53 de la mañana.

El acto está encabezado por el presidente Luis Abinader, en su condición de presidente del CNM.

En sus palabras de apertura, el mandatario deseó a los candidatos la mayor de las suerte en su participación.

Vistas

Las vistas públicas se desarrollarán durante cuatro jornadas, los días 5, 6, 8 y 9 de octubre, con la evaluación de 22 postulantes por día. El miércoles 7 de octubre no habrá sesiones.

Las vistas públicas constituyen una de las etapas del proceso mediante el cual el CNM escogerá a los seis nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia.

Una de las vacantes corresponde a la presidencia de la SCJ, por lo que las evaluaciones también servirán de base para determinar quién asumirá la dirección del máximo tribunal del país.

Seis vacantes por cubrir

La selección de los nuevos jueces se produce después de que, el pasado 8 de septiembre, el Consejo Nacional de la Magistratura confirmara en sus cargos a cinco magistrados de la Suprema Corte de Justicia: Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Samuel Amaury Arias Arzeno y Rafael Vásquez Goico.

El proceso también está marcado por la decisión de cuatro integrantes de la SCJ de no someterse a la evaluación para optar por un nuevo período.

Entre ellos figura Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuyo período de siete años al frente del tribunal concluyó en abril de 2026.

Los otros magistrados que decidieron no optar por otro período son Nancy Salcedo Fernández, jueza de la SCJ y secretaria del CNM; María Gerinelda Garabito Ramírez, jueza de la Segunda Sala Penal, y Manuel Ramón Herrera Carbuccia, juez de la Suprema Corte de Justicia.