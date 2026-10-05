En libertad médico condenado por muerte de una mujer durante cirugía plástica

El cirujano plástico José del Carmen Desena Montero, quien fue condenado en el 2025 por el homicidio involuntario contra una paciente, recuperó su libertad tras revocársele la prisión suspendida que se le impuso por incumplir las reglas de la sentencia.

Pese a estar condenado a prisión suspendida por un año, Decena Montero operó a principio de este 2026 a Anyeli Meliza Sánchez Castillo, de 27 años, quien también falleció tras varios procedimientos estéticos en la Clínica de Especialidades Médicas y de Estética, en el sector Mirador Sur.

El Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial del Distrito Nacional dispuso la libertad del cirujano plástico debido a que la resolución que ordenaba su arresto por incumplir la condena suspendida fue anulada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

"Al haber quedado sin efecto la decisión que sustentaba la actuación anterior (la de su detención), corresponde disponer su inmediata puesta en libertad", dispuso Octavia Carolina Fernández Cury, jueza del Tribunal de Ejecución.

Sin embargo, la magistrada Fernández Cury reformuló el cómputo de su sanción penal, fijando como nuevo período de cumplimiento desde el 18 de septiembre de 2026, cuando fue detenido nuevamente por violar las condiciones de la suspensión de la sanción, hasta el 18 de septiembre del próximo año 2027.

Aun con la sentencia de un año de prisión en Najayo, pero suspendida bajo condiciones, el especialista continuaba ejerciendo porque la decisión judicial no se lo prohibía.

La joven Sánchez Castillo, la otra paciente, murió en abril de este año 2026 por la misma causa de la primera mujer: ser sometida a varios procedimientos estético a la vez.

Las condiciones de la prisión suspendida

Su condena por un año, emitida el 17 de septiembre del 2025 y emitida por la jueza Diana Moreno Rodríguez, de la Octava Sala de la Cámara Penal, establecía que esta era suspendida en su totalidad, pero siempre y cuando Decena Montero residiera en el domicilio que había aportado al tribunal, no ingiriera bebidas alcohólicas en exceso, se abstuviera del porte y tenencia de todo tipo de armas y compareciera a tres de las charlas que coordina el Juez de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional.

El Ministerio Público no informó el pasado mes de septiembre cuál o cuáles de esas condiciones el médico dejó de cumplir y tampoco el Auto No. 249-01-2026-SAUT-00802 de la jueza de la ejecución de la pena que dispuso su libertad en cumplimiento a una decisión de la corte.

Los múltiples procedimientos a las víctimas

Según la sentencia que lo condenó en el 2025, figuran entre los "hechos comprobados", que la víctima fue sometida en diciembre del 2020 por José del Carmen Desena Montero, en la clínica Monumental, del sector Bella Vista, "a más de los procedimientos que estaban permitidos por el Ministerio Público".

El cirujano "le extrajo mayor cantidad de grasa que la permitida y realiza sendos procedimientos que terminan con el deceso de la joven", sostiene la sentencia penal Núm. 046-2025-SSEN-00145.

En tanto que los parientes de Sánchez Castillo, la joven fallecida en abril de este 2026, dicen que esta habría pagado nueve mil dólares por la cirugía que incluyó la reconstrucción de la pared abdominal, una abdominoplastía, liposucciones en brazos, en la entrepierna, en la espalda y transferencia de grasa a los glúteos.

José Alexander Suero, abogado del médico sostuvo que por el caso de Sánchez Castillo a su cliente no se le ha podido abrir un proceso judicial porque el deceso "no tenía nada que ver con la cirugía" ni tampoco fue una responsabilidad del centro en donde se le operó.

"Las secuelas que generaron la muerte de la paciente no estaban asociada necesariamente a la responsabilidad del centro ni del médico, fueron postquirúrgicas" José Alexander Suero Abogado del médico “

Desena no es miembro de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética (Sodocipre), entidad de la cual fue desvinculado hace varios años tras varias denuncias de irregularidades en su contra.