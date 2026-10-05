Ministerio Público acusa de estafa y lavado a 13 personas y cinco empresas

Ministerio Público acusa a 13 personas y cinco empresas de la red de estafa electrónica y lavado que desmanteló con Operación Discovery 3.0 ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio Público presentó este lunes acusación formal y solicitó la apertura a juicio contra 13 personas y cinco sociedades comerciales presuntamente vinculadas a una estructura que, según la investigación del órgano, se dedicaba a cometer estafas electrónicas contra víctimas en Estados Unidos y posteriormente lavar los recursos obtenidos.

La acusación fue depositada ante el Juzgado de la Instrucción de Santiago y establece que la organización habría perjudicado a 141 personas en Estados Unidos, con pérdidas estimadas en unos cinco millones de dólares.

Entre los acusados figuran Kelvin Bladimir Vásquez Santana , Yliana María Cruz García , Bernardo Taveras Vélez , Jesús Manuel Castaños Colón , Adderly Antonio Polanco Báez , Juan Luis Naranjo Gómez , José Ramón López Tavárez , conocido como William el Técnico , Luis Eduardo Méndez Ureña , Gipsy Pamela Castaños García , Ana Marleny Estévez Díaz , Justa Vélez Genao , Miguel José Rodríguez Grullón y Natasha Yaleidy Rodríguez de Naranjo .

También fueron incluidas en la acusación las sociedades Inversiones Dolores Santana Inverdosa (Inverdosa), JLNG Terracell, Rodríguez Vásquez MK Comercial, INVERMEG y Qemert Pro Technology.

Operación y esquema

De acuerdo con el expediente, la organización operaba principalmente desde la zona norte de República Dominicana y mantenía conexiones con distintas ciudades de Estados Unidos.

El esquema utilizaba centros clandestinos de llamadas, ingeniería social, suplantación de identidad, intimidación, sextorsión y falsas representaciones de autoridades o familiares para obtener dinero de las víctimas, especialmente personas de edad avanzada.

La investigación identifica cuatro etapas en el funcionamiento de la estructura:

Captación de las víctimas

Fraude y suplantación

Movilización del dinero

Lavado de activos

Una vez obtenido el dinero, los recursos eran enviados hacia República Dominicana mediante transferencias bancarias, remesadoras, criptomonedas, intermediarios y terceros. Posteriormente, según el Ministerio Público, eran incorporados al sistema económico mediante empresas, bienes inmuebles, vehículos y otras operaciones.

La investigación financiera también identificó movimientos de entre 12 millones de pesos y más de 120 millones de pesos, además de registros financieros superiores a 134.8 millones de pesos y acreditaciones bancarias que superaron los 20 millones en períodos inferiores a un año.

El Ministerio Público sostiene que estos movimientos no guardaban relación con las actividades económicas ni con las fuentes lícitas de ingresos declaradas por los acusados.

Acusación y extradiciones

El expediente fue presentado por el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Manuel Camacho; la titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ramona Nova Cabrera; la titular de la Fiscalía de Santiago, Quirsa Milagros Abreu Peña, y el fiscal Claudio Alberto Cordero Jiménez.

Los acusados enfrentan imputaciones por violaciones al Código Penal, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

A tres de los imputados también se les atribuyen violaciones a la Ley 631-16 sobre armas, municiones y materiales relacionados. Mientras que a las cinco empresas se les atribuyen violaciones a disposiciones de las leyes 155-17, 11-92 sobre Régimen Tributario y 183-02 Monetaria y Financiera.

El Ministerio Público recordó que, como parte de este proceso, fueron extraditados a Estados Unidos Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, señalados como principales líderes de la estructura. Los cuatro enfrentan un proceso judicial ante un tribunal de Boston, Massachusetts.

Sobre Operación Discovery 3.0 La Operación Discovery 3.0 fue un operativo conjunto entre el Ministerio Público de la República Dominicana y agencias estadounidenses para desmantelar una red transnacional dedicada al fraude informático y la estafa a personas envejecientes. Como parte del proceso judicial, los tribunales han dictado prisión preventiva y arresto domiciliario a diversos implicados, además de procesarse extradiciones hacia Estados Unidos. La misma forma parte de las investigaciones contra estructuras que, de acuerdo con las autoridades, utilizan República Dominicana como plataforma para ejecutar estafas transnacionales y posteriormente movilizar y ocultar los recursos obtenidos.