Ministerio Público pide enviar a juicio a exfiscal acusado de recibir un soborno

El fiscal Aurelio Valdez Alcántara en una salida de audiencia. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El Ministerio Público solicitó este lunes al Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional enviar a juicio al exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de solicitar dinero (soborno) a una persona bajo investigación y recibir 10,000 dólares mediante una entrega controlada.

El juez Raymundo Mejía se reservó la decisión y fijó para este miércoles 7 de octubre, a las 11:30 de la mañana, la lectura de la resolución sobre la solicitud de apertura a juicio.

Según la acusación, Valdez Alcántara , quien al momento de los hechos pertenecía al equipo de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa ( Pepca ), habría utilizado su posición para solicitar dinero a una persona investigada.

Detalles de la acusación

El expediente señala que, después de interrogar al investigado en diciembre del año 2025, el entonces fiscal le pidió su número telefónico y posteriormente se comunicó con él a través de WhatsApp.

Mediante una nota de prensa, el Ministerio Público sostiene que, tras varias acciones intimidatorias relacionadas con el proceso judicial, Valdez Alcántara le manifestó que podía ayudarlo y le solicitó inicialmente 200,000 dólares. La suma posteriormente fue reducida a 150,000 durante las negociaciones.

De acuerdo con la acusación, durante esas conversaciones también mostró interés en recibir un reloj Rolex y exigió un automóvil Mercedes-Benz.

Finalmente, las partes acordaron la entrega de 10,000, operación que se realizó de manera controlada en marzo de este 2026. Después de la entrega, las autoridades ejecutaron una orden de arresto contra el entonces fiscal.

Valdez Alcántara fue sometido a la justicia y en mayo se le impuso una medida de coerción consistente en prisión preventiva por tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres. La medida fue ratificada en julio por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Solicitudes del Ministerio Público

El Ministerio Público también solicitó este lunes que se mantenga la medida de coerción, mientras que el tribunal conoció el pedido de cese de la prisión preventiva presentado por la defensa.

El órgano persecutor sostiene que la acusación cumple con los requisitos establecidos en el artículo 298 del Código Procesal Penal y pidió la admisión de todos sus elementos de prueba por considerarlos útiles, relevantes y pertinentes.

Valdez Alcántara participó en investigaciones de casos de corrupción administrativa, entre ellos el proceso iniciado a mediados de 2024 contra el entramado acusado de desfalcar con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (Senasa).