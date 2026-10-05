Una supuesta compra de pañales terminó con un hombre inconsciente y una mujer enviada a Najayo

Una mujer fue enviada a prisión preventiva después de que un hombre denunciara que perdió el conocimiento tras beber algo que ella le ofreció y despertó horas después sin parte de sus pertenencias

La historia comenzó con un anuncio aparentemente rutinario en redes sociales: un hombre ofrecía pañales por fardos y recibió la llamada de una mujer interesada en comprarlos.

El encuentro terminó, según el Ministerio Público, con la víctima inconsciente durante varias horas y con computadoras, teléfonos, relojes de lujo, dinero y tarjetas bancarias fuera de su residencia.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra Katy Félix, también identificada como Alisbet Féliz y conocida como Leyi, acusada de sustraer las pertenencias del hombre después de que este consumiera una bebida que ella supuestamente le ofreció.

La imputada deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal. La revisión obligatoria fue fijada para el 4 de enero de 2027.

El caso ocurrió el 6 de septiembre de 2026 en una torre de La Esperilla, Distrito Nacional.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, alrededor de la 1:00 de la tarde la víctima recibió a la mujer luego de que ambos acordaran encontrarse para posteriormente trasladarse hacia el lugar donde se encontraba la mercancía anunciada en internet.

La mujer había contactado al hombre porque supuestamente estaba interesada en comprar los pañales.

Según la versión presentada por el Ministerio Público, durante el encuentro la imputada le ofreció una bebida.

El hombre la consumió.

Después de eso, perdió el conocimiento.

Horas sin saber qué ocurrió

La víctima permaneció inconsciente durante varias horas. Cuando despertó eran aproximadamente las 2:00 de la madrugada.

Habían transcurrido cerca de 13 horas desde el momento señalado por los investigadores como inicio del encuentro.

Al revisar la residencia, el hombre comenzó a notar lo que faltaba.

Según el expediente, habían desaparecido una computadora, cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo, una cartera con tarjetas bancarias y varios relojes.

Entre estos últimos figuraban piezas de las marcas Rolex y Audemars Piguet, conocida como AP.

Pero para los investigadores había un elemento adicional: las cámaras de seguridad de la torre.

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Las imágenes

Durante las pesquisas realizadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional fueron recopiladas grabaciones del sistema de videovigilancia del edificio.

De acuerdo con las autoridades, las imágenes muestran a la imputada llegando a la torre y posteriormente abandonando el lugar con pertenencias que habrían sido sustraídas de la residencia.

Las grabaciones pasaron a formar parte de las evidencias utilizadas por los fiscales para reconstruir lo sucedido durante las horas en que el hombre permaneció inconsciente.

La investigación no terminó en Santo Domingo.

Las tarjetas aparecieron en Puerto Plata

Los investigadores determinaron posteriormente que tarjetas bancarias pertenecientes a la víctima habrían sido utilizadas para realizar consumos en Puerto Plata.

Ese movimiento se convirtió en otra pista dentro de la investigación.

Veinte días después del hecho, el 26 de septiembre, las autoridades localizaron a Félix en Cabarete y ejecutaron una orden judicial de arresto en su contra.

Al ser detenida, según consta en la investigación, la mujer entregó voluntariamente varios objetos.

Entre ellos había dos relojes Rolex, dos relojes AP, tres teléfonos celulares, tarjetas bancarias y prendas de vestir.

Las autoridades sostienen que algunas de esas prendas coinciden con las que llevaba la mujer captada por las cámaras de seguridad cuando abandonaba la residencia.

La víctima reconoció como suyos los cuatro relojes recuperados, un teléfono Samsung y una tarjeta bancaria emitida a su nombre.

Tres meses en Najayo

El Ministerio Público presentó el caso ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional y solicitó prisión preventiva.

El juez Rigoberto Sena acogió la petición y dispuso tres meses de prisión preventiva contra la imputada.

Félix permanecerá durante ese período en Najayo Mujeres mientras continúa la investigación.

La acusación presentada hasta ahora es provisional.

El Ministerio Público atribuye a la imputada violaciones de los artículos 224 y 225, numerales 8 y 9, así como del artículo 226, numerales 6 y 11, de la Ley 74-25, que instituyó el nuevo Código Penal dominicano.

El expediente deberá continuar su curso mientras los investigadores procuran establecer con precisión qué sustancia habría contenido la bebida, cómo se produjo la pérdida del conocimiento de la víctima y el recorrido de las pertenencias sustraídas después de que la mujer abandonara la torre.

La imputada conserva la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia definitiva en su contra.