Once aspirantes declinan sus postulaciones a la Suprema Corte de Justicia

De izquierda a derecha: Omar Fernández, Napoleón Estévez, Ricardo de los Santos, Raquel Peña, Luis Henry Molina, Alfredo Pacheco, Nancy Salcedo y Tobías Crespo, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

Once de los aspirantes preseleccionados para ocupar seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declinaron continuar en el proceso de evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Los aspirantes que declinaron son Pedro Antonio Mateo Ibert, Luz del Carmen Mato Díaz, Daira Cira Medina Tejeda, Ana Magnolia Méndez Cabrera, Víctor Rafael Menieur Méndez, Yobany Antonio Mercado Rodríguez, Segundo Eligio Monción, Daisy Indhira Montas Pimentel, Alina Mora Arias de Mármol, Yokaurys Morale Castillo y Joselin Moreta Carrasco.

Proceso de evaluación

El CNM inició este martes la segunda jornada de vistas públicas para evaluar a los aspirantes a ocupar seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia, incluida la presidencia del alto tribunal.

Para esta segunda jornada está prevista la evaluación de otros 22 postulantes. De completarse la agenda, el CNM habrá entrevistado a 43 personas, cerca de la mitad de los aspirantes preseleccionados para integrar la Suprema Corte.

Vistas públicas

La sesión comenzó a las 9:26 de la mañana y está encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

Las vistas públicas se realizan en el Salón Las Cariátides, ubicado en el tercer nivel del Palacio Nacional y se desarrollarán durante cuatro jornadas, los días 5, 6, 8 y 9 de octubre, con la evaluación de 22 postulantes por día. El miércoles 7 de octubre no habrá sesiones.

Las entrevistas forman parte del proceso que desarrolla el CNM para escoger a seis nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Una de las vacantes corresponde a la presidencia de la alta corte.