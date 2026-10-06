El aspirante a SCJ Yoaldo Hernández explica ley no impide una tercera casación

El aspirante a juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Yoaldo Hernández Perera. ( IMAGEN DE CAPTURA DE TRANSMISIÓN DE ENTREVISTAS DEL CNM )

El aspirante a juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Yoaldo Hernández Perera, destacó que el fortalecimiento del recurso de casación debe servir para garantizar que las decisiones de los tribunales se ajusten al derecho y contribuyan a una justicia más uniforme, segura y confiable.

Durante su entrevista en el proceso de evaluación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de los candidatos a integrar la SCJ, Hernández Perera explicó que la Ley 2-23 amplió el alcance de la casación al establecer que la SCJ puede revisar no solo si una decisión respeta la ley, sino también si toma en cuenta las demás reglas y principios que forman parte del derecho.

Considera que ese cambio permite a la SCJ tener una mirada más amplia sobre las decisiones judiciales y asegurar que los principios jurídicos relevantes también sean respetados.

El magistrado es licenciado en derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con postgrado en Teoría General del Delito, de la Universidad de Salamanca, España; Especialidad en Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Santo Domingo; Maestría en Procedimiento Civil en la PUCMM, entre otros estudios superiores.

Es autor de libros de recurrente referencia académica, tales como Soluciones Procesales, Las demandas, Los incidentes del embargo inmobiliario, entre otros.

Un límite para evitar procesos interminables

Hernández Perera también se refirió a lo que ocurre cuando un caso ha sido sometido varias veces a la casación. Explicó que la ley no impide que un caso llegue a una tercera casación.

"Lo que busca evitar es que, después de esa tercera revisión, el expediente vuelva una y otra vez a otro tribunal para comenzar nuevamente el proceso" Yoaldo Hernández Perera Aspirante a juez de la SCJ “

En esos casos, explicó, corresponde a las Salas Reunidas de la SCJ conocer directamente el fondo del asunto y ponerle fin al proceso.

Para Hernández Perera, esta disposición es importante porque evita que los ciudadanos tengan que esperar indefinidamente por una decisión definitiva.

Hernández Perera es actualmente juez de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central.

La SCJ no es un tercer tribunal para revisar los hechos

El aspirante también dejó claro que la SCJ no funciona como un tercer tribunal que vuelve a juzgar un caso desde cero.

Explicó que los tribunales que conocen los casos directamente son los que valoran las pruebas y establecen los hechos. "La SCJ, en cambio, tiene la responsabilidad de verificar que el derecho haya sido correctamente aplicado", manifestó.

"La SCJ no constituye un tercer grado de jurisdicción", sostuvo Hernández Perera, al explicar que su función principal es controlar que las decisiones judiciales respeten las reglas de derecho.

Afirmó que este papel es fundamental para garantizar la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y criterios similares en casos iguales.

Conformación del CNM El CNM es encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en sustitución del presidente Luis Abinader, e integrado por: Luis Henry Molina, presidente de la SCJ; Napoleón Estévez Lavandier, presidente del Tribunal Constitucional; Ricardo de Los Santos, presidente del Senado; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; Nancy Salcedo Medina, jueza de la SCJ; Omar Fernández, senador, y Tobías Crespo, diputado. Estos dos últimos legisladores son de la Fuerza del Pueblo.