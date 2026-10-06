Bienes de Alexis Medina, Calamar y Búfalo NK irán a subasta en noviembre

Bienes decomisados en expedientes relacionados con Alexis Medina, el caso Calamar y Búfalo NK formarán parte de la segunda subasta pública de 2026 que realizará el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).

La institución pondrá a disposición de los compradores 200 bienes valorados en unos 1,000 millones de pesos el próximo 25 de noviembre y espera superar los 562.8 millones de pesos adjudicados durante su primera subasta, celebrada en mayo.

El director ejecutivo del Incabide, Manuel Oviedo Estrada, explicó que los bienes proceden de procesos relacionados con corrupción administrativa, trata de personas, lavado de activos, narcotráfico y falsificación de medicamentos.

Al ser preguntado sobre expedientes específicos, mencionó el proceso relacionado con Alexis Medina Sánchez, así como los casos Calamar, Búfalo NK, José del Carmen Cruz y Blue Light.

"De varios de esos casos han sido decomisados bienes que están puestos en la subasta", afirmó.

José del Carmen Cruz se declaró culpable en 2015 en un proceso por falsificación de medicamentos y lavado de activos, mientras que el caso Blue Light figura entre los expedientes cuyos bienes decomisados fueron posteriormente entregados para administración del Incabide.

Incabide no precisó durante la rueda de prensa qué propiedades corresponden a cada expediente ni quiénes fueron sus antiguos propietarios. El catálogo oficial será publicado a partir del 19 de octubre.

Entre los activos que se ofertarán figuran casas, apartamentos, solares, fincas, vehículos, aeronaves, joyas y relojes ubicados en distintos puntos del país, entre ellos el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santiago y Verón, en La Altagracia.

Solo cobraron 502 millones

Aunque en mayo se adjudicaron bienes por 562.8 millones de pesos, hasta el momento Incabide ha recibido efectivamente 502 millones de pesos, reveló Oviedo.

Explicó que la diferencia se produjo porque algunos de los compradores que resultaron adjudicatarios desistieron posteriormente de completar las operaciones.

En el caso de los inmuebles, quienes no completaron el pago perdieron como penalidad el 10 % entregado inicialmente como garantía.

Para esta segunda subasta se aplicará además una garantía del 10 % a los interesados en adquirir bienes muebles cuyo valor supere los 100,000 pesos.

Rebaja de 15 %

Los bienes que quedaron sin comprador durante la subasta anterior serán ofertados nuevamente con una reducción del 15 % sobre el precio de primera puja que tuvieron en mayo.

Oviedo informó además que fueron reducidos en 7 % los costos de adjudicación, como parte de las medidas adoptadas para incentivar la participación.

La primera subasta del Incabide, celebrada el 13 de mayo, puso a disposición del público 143 bienes y terminó con 100 adjudicados. La institución informó entonces ventas por 562.8 millones de pesos.

Revisan alquileres

Oviedo también confirmó que el Incabide está revisando los contratos de alquiler de inmuebles que recibió del Ministerio Público con cánones fijados antes de que la institución asumiera su administración.

El funcionario respondió así al ser cuestionado sobre propiedades del Estado que aparecían arrendadas por montos considerablemente inferiores a los precios habituales del mercado.

Explicó que la institución está adecuando esos alquileres según la ubicación y condición de cada inmueble.

En algunos casos, cuando las propiedades requieren reparaciones, se acuerda con los inquilinos que asuman trabajos de mantenimiento, lo que posteriormente es tomado en cuenta para ajustar el canon.

Extinción de dominio

Oviedo informó que actualmente existen más de 25 procesos de extinción de dominio en curso, pero Incabide todavía no ha recibido los bienes correspondientes a la primera sentencia dictada bajo esa legislación.

Explicó que el expediente continúa pendiente de un recurso de casación ante la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.

Hasta el momento, agregó, el instituto únicamente ha recibido dos inmuebles vinculados a un proceso de extinción de dominio en Puerto Plata, aunque ese caso tampoco cuenta todavía con una sentencia definitiva.

Informe en diciembre Sobre el destino del dinero obtenido en la primera subasta, Oviedo señaló que el Ministerio de Hacienda y Economía deberá publicar a principios de diciembre el informe correspondiente. Indicó que la ley establece que los recursos obtenidos deben destinarse primero a resarcir a las víctimas y cubrir compromisos pendientes vinculados con los bienes decomisados, mientras que el remanente pasa a la Cuenta Única del Tesoro. La subasta será celebrada en el Instituto Policial de Educación Superior (IPES). Los bienes muebles serán ofertados entre las 9:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, mientras que la puja por los inmuebles comenzará a las 2:00 de la tarde. Las inscripciones estarán abiertas del 19 de octubre al 7 de noviembre y las visitas a los inmuebles comenzarán el 10 de noviembre.