Condenan a 10 y 20 años de prisión a dos hombres por violación y agresión sexual contra menores

Dos hombres fueron condenados por separado a 10 y 20 años de prisión tras ser hallados culpables de cometer agresiones sexuales contra una niña de seis años y una adolescente de 13, en hechos ocurridos en Santo Domingo Oeste y la provincia Hermanas Mirabal, respectivamente.

De acuerdo con notas de prensa emitidas este martes por el Ministerio Público, los condenados son Aris Manuel Vásquez Encarnación, sentenciado a 10 años de prisión, y Félix Eduardo Fernández García, quien deberá cumplir una pena de 20 años.

Condena de 10 años en Santo Domingo Oeste

El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a Vásquez Encarnación a 10 años de prisión por agresión sexual contra una niña de seis años, cuyo nombre se hace reserva en cumplimiento a la ley.

Según el Ministerio Público, la investigación, encabezada por la procuradora fiscal Indira Sención, comenzó luego de que un pariente de la víctima denunciara el hecho.

Durante las pesquisas, las autoridades establecieron que el hombre tocaba de manera indebida a la niña en diferentes partes del cuerpo. La situación fue descubierta el 8 de mayo, conforme a la información suministrada por el órgano acusador.

Durante el juicio, la fiscal litigante Brenda Reyes presentó las pruebas utilizadas para establecer la responsabilidad penal del acusado.

Entre los elementos probatorios, según el comunicado, figura el testimonio de la víctima durante una entrevista realizada por una psicóloga forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en la que la niña describió las agresiones.

El tribunal, integrado por los jueces Juan Pablo Ortiz Peguero, Sandra Josefina Cruz Rosario y Nelcy Xiomara Ortega Ramírez, acogió la solicitud de condena presentada por el Ministerio Público.

Vásquez Encarnación fue declarado culpable de violar disposiciones del antiguo Código Penal dominicano y de la Ley 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

20 años por violación de adolescente

En otro proceso, el Tribunal Colegiado de Hermanas Mirabal condenó a 20 años de prisión a Félix Eduardo Fernández García por la violación sexual de una adolescente de 13 años.

El expediente del Ministerio Público establece que el caso fue denunciado el 6 de abril, cuando la madre de la adolescente acudió a la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Hermanas Mirabal.

De acuerdo con la acusación, Fernández García cometió los hechos en varias ocasiones cuando la adolescente se encontraba sola en su vivienda y la amenazaba de muerte para evitar que informara a su madre sobre lo sucedido.

El Ministerio Público indicó, además, que Fernández García tiene antecedentes delictivos. La nota de prensa no especifica cuáles.

Durante el juicio, el fiscalizador Gabriel Pierre Rojas presentó las pruebas que fueron admitidas por el Tribunal Colegiado de Hermanas Mirabal.

Los jueces Manuel Antonio Carela, Biannelys Martínez Calvo y Felicia Núñez de Jesús ordenaron que Fernández García cumpla los 20 años de prisión en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Juana Núñez, ubicado en el municipio Salcedo.

El condenado fue hallado culpable de violar disposiciones del Código Penal dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, así como el artículo 396, letras B y C, de la Ley 136-03.