El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) arrancó este martes la segunda jornada de vistas públicas para evaluar a los aspirantes a ocupar seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Para esta segunda jornada está prevista la evaluación de otros 22 postulantes. De completarse la agenda, el CNM habrá entrevistado a 43 personas, cerca de la mitad de los aspirantes preseleccionados para integrar la Suprema Corte.

La sesión comenzó a las 9:26 de la mañana y está encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

Vistas públicas en el Palacio Nacional

Las vistas públicas se realizan en el Salón Las Cariátides, ubicado en el tercer nivel del Palacio Nacional.

Las jornadas de entrevistas

El proceso de entrevistas comenzó ayer, lunes 5 de octubre, con el primero de los cuatro grupos de 22 aspirantes establecidos por el Consejo Nacional de la Magistratura.

En la sesión de ayer solo se evaluó a 21 personas, ya que una no participó en el proceso.

El cronograma contempla dos jornadas más de vistas públicas los días 8 y 9 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana. Este miércoles 7 no habrá entrevistas.

Con la conclusión de la jornada de este martes quedaría pendiente la evaluación de 44 candidatos, distribuidos entre las siguientes sesiones.

Las entrevistas forman parte del proceso que desarrolla el CNM para escoger a seis nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Una de las vacantes corresponde a la presidencia de la alta corte.

El proceso de selección se produce después de que el CNM confirmara, el pasado 8 de septiembre, a cinco jueces de la Suprema Corte: Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Samuel Amaury Arias Arzeno y Rafael Vásquez Goico.

Cuatro magistrados decidieron no someterse al proceso de evaluación para optar por un nuevo período: Luis Henry Molina, presidente de la SCJ; Nancy Salcedo Fernández, jueza de la Suprema y secretaria del CNM; María Gerinelda Garabito Ramírez, jueza de la Segunda Sala Penal, y Manuel Ramón Herrera Carbuccia, juez de la SCJ.