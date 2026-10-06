El CNM avanza en conformación de la SCJ con entrevistas a casi la mitad de los candidatos

De izquierda a derecha: Omar Fernández, Napoleón Estévez, Ricardo de los Santos, Raquel Peña, Luis Henry Molina, Alfredo Pacheco, Nancy Salcedo y Tobías Crespo, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) avanzó este martes en el proceso para la conformación de seis vacantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tras completar su segunda jornada de vistas públicas.

A la fecha, 41 aspirantes han sido entrevistados y quedan 44 candidaturas por evaluar en las siguientes jornadas.

La sesión, encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se extendió durante alrededor de cinco horas continuas en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.

El proceso comenzó con 88 aspirantes preseleccionados. Sin embargo, tres no han participado en las entrevistas. Durante la primera jornada se registró la ausencia de Martín Alcántara, mientras que Pedro Mateo y Alina Mora declinaron este martes.

Las vistas públicas continuarán los días 8 y 9 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana. Este miércoles 7 no habrá sesión.

Temas tratados: acoso laboral en el centro del debate

La segunda jornada de vistas públicas estuvo marcada por distintos aspectos del derecho penal, constitucional, administrativo, entre otros.

Asimismo, los miembros del CNM abordaron con los candidatos con temas referentes al funcionamiento del sistema de justicia y otras cuestiones técnicas.

Entre las intervenciones principales se encuentra la jueza Wendy Sonaya Martínez Mejía, quien planteó la necesidad de establecer un régimen disciplinario fuerte para enfrentar los casos de acoso dentro del Poder Judicial.

La magistrada calificó como una "verdadera aberración" las cifras de acoso laboral y sexual en República Dominicana y sostuvo que las normas y protocolos existentes deben estar acompañados de fiscalización y consecuencias.

También planteó que existe una "deuda histórica" con las mujeres de la carrera judicial y reclamó una mayor participación femenina en los espacios de decisión y las altas cortes.

Otro de los aspirantes entrevistados fue el abogado Fernando Langa, quien rechazó la afirmación de que el Poder Judicial sea "la Cenicienta de los poderes públicos".

El jurista reconoció que existen aspectos con oportunidades de mejora dentro del sistema de justicia, pero también destacó los avances alcanzados.

El caso de Langa es de interés porque se dice que está entre los favoritos para ocupar la Presidencia de la SCJ, además de que ha sido respaldado por personalidades de la envergadura del expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara.

El día de hoy también se presentaron distintas figuras de la judicatura dominicana como la magistrada, Yokaurys Morales, presidenta de la Red Nacional de Jueces.

Dos jornadas pendientes

Las entrevistas forman parte del proceso iniciado por el CNM para completar las seis vacantes existentes en la Suprema Corte de Justicia.

El órgano retomará las evaluaciones el jueves 8 de octubre y continuará el viernes 9, cuando está previsto completar el calendario de vistas públicas.

Una vez finalizadas las entrevistas, corresponderá al Consejo Nacional de la Magistratura continuar con el proceso para seleccionar a los nuevos integrantes de la Suprema Corte, incluida la persona que ocupará la presidencia del tribunal.