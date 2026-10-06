Fernando Langa rechaza que el Poder Judicial sea "la Cenicienta de los poderes públicos"

El abogado Fernando Langa, durante su participación en las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). ( IMAGEN EXTRAÍDA DE LA TRANSMISIÓN OFICIAL )

El abogado Fernando Langa rechazó este martes la afirmación de que el Poder Judicial sea "la Cenicienta de los poderes públicos" y sostuvo que esa consideración no se corresponde con su valoración sobre la situación actual de la justicia.

Durante su participación en las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el jurista reconoció que existen aspectos del Poder Judicial que pueden ser mejorados, pero también destacó los avances alcanzados.

Langa sostuvo que su aspiración a la Suprema Corte no debe ser vista como un reconocimiento o una distinción por su trayectoria profesional, sino como la disposición de asumir una responsabilidad frente a la sociedad.

Se recuerda que este candidato ha sido respaldado por importantes figuras de la justicia dominicana, encabezado por el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara.

"Detrás de cada expediente hay una persona, y detrás de cada sentencia hay intereses, hay obligaciones, hay libertades y, por qué no, hasta el destino de una vida", expresó.

Señaló que su decisión de optar por una posición en la Suprema está vinculada con lo que definió como una trayectoria de servicio a la sociedad desde diferentes ámbitos, entre ellos el académico.

Límites del recurso de casación

Durante la evaluación de Langa, la discusión se centró en aspectos técnicos del derecho como los casos en los que resulta improcedente el recurso de casación.

El abogado se refirió a los artículos 10 y 11 de la legislación que regula este recurso y explicó que el legislador estableció determinadas decisiones que no pueden acceder a la casación.

Entre ellas citó las sentencias preparatorias, conservatorias y aquellas que no tienen carácter definitivo.

"Las sentencias preparatorias, las sentencias conservatorias, aquellas que no son definitivas, pues no tienen lugar al recurso de casación", explicó.

También mencionó determinadas demandas en nulidad relacionadas con procesos de embargo inmobiliario, así como la liquidación de costas y honorarios de los abogados.

Al concluir su intervención, Langa insistió en que la administración de justicia debe estar orientada hacia los ciudadanos.

"Porque la justicia no es de quien la administra, la justicia es de la gente", afirmó.