Dictan tres meses de prisión preventiva a implicado en asalto al actor Kenny Grullón

El imputado es Jefry Manuel Jiménez, alias "Babo", quien deberá cumplir la coerción en la cárcel pública de Baní. ( ARCHIVO / DL. )

Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este martes tres meses de prisión preventiva contra el hombre acusado de irrumpir en la vivienda del actor y humorista Kenny Grullón, donde presuntamente lo amenazó con un arma blanca, lo amordazó y lo ató para despojarlo de varias pertenencias.

El imputado, identificado por las autoridades como Yefry Manuel Jiménez, alias "Babo" o "Jefry", deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel pública de Baní.

La decisión fue adoptada por el juez Rigoberto Sena durante una audiencia celebrada este martes.

Grullón acudió al tribunal acompañado de familiares y no ofreció declaraciones a los periodistas.

El asalto

De acuerdo con las investigaciones, Jiménez habría penetrado a la residencia de Grullón, ubicada en la Zona Universitaria del Distrito Nacional, después de violentar una puerta en la parte posterior de la vivienda.

Una vez dentro, según el informe de las autoridades, amenazó al actor con un objeto punzocortante, lo inmovilizó y lo despojó de dinero en efectivo, un teléfono celular iPhone 13 Pro Max y su anillo de matrimonio, elaborado en oro amarillo.

El asalto fue reportado el viernes 2 de octubre. Jiménez fue localizado y apresado al día siguiente por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en Haina, provincia San Cristóbal, en cumplimiento de una orden de arresto.

Durante el operativo, los investigadores recuperaron el teléfono celular y el anillo de matrimonio sustraídos al artista. El dinero en efectivo también figura entre las pertenencias denunciadas como robadas, aunque las autoridades no informaron sobre su recuperación.

Tenía múltiples registros policiales

Tras el arresto, la Policía Nacional informó que Jiménez figura en sus archivos con múltiples registros relacionados con distintos hechos investigados desde 2020.

Entre ellos citó casos de violencia doméstica contra su esposa y tres hijos, amenazas, agresiones, robos con violencia y sustracción de motocicletas en Los Bajos de Haina, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Las autoridades mencionaron investigaciones correspondientes a los años 2020, 2021 y 2024.

La Policía indicó además que en uno de los casos correspondientes a 2024, cámaras de seguridad habrían registrado al imputado durante la sustracción de una motocicleta.

Los registros policiales, sin embargo, no equivalen por sí mismos a condenas judiciales.

La familia se encontraba en distintas áreas Según el Ministerio Público, el imputado amordazó y ató las manos de la víctima con el cable de una plancha, y los pies con unos audífonos, para posteriormente despojarla de los artículos que sustrajo. El órgano acusador sostiene que, al momento de los hechos, los demás miembros de la familia se encontraban en distintas áreas de la vivienda. Tras percatarse de la situación, Ana Rossina Troncoso, esposa de Kenny, alertó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, lo que permitió la intervención de agentes policiales que realizaron el levantamiento de evidencias y de los videos de vigilancia, con los que lograron apresar al presunto imputado. La fiscal a cargo de la investigación es Liyanny del Orbe, adscrita a la Fiscalía Comunitaria de La Paz.

Del arresto a la prisión preventiva

Luego de su captura el 3 de octubre, Jiménez fue trasladado a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva mientras el Ministerio Público preparaba la solicitud de medida de coerción.

La Fiscalía del Distrito Nacional depositó posteriormente la instancia ante la Oficina de Atención Permanente solicitando que se impusiera prisión preventiva, medida que finalmente fue acogida este martes.

Con la decisión, Jiménez permanecerá privado de libertad durante los próximos tres meses mientras el Ministerio Público continúa la investigación y desarrolla el proceso penal por el asalto a la residencia del actor.