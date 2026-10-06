Jueza pide sanciones disciplinarias severas contra el acoso en el Poder Judicial

La jueza Wendy Sonaya Martínez Mejía durante su evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). ( FOTOGRAFÍA EXTRAÍDA DE LA TRANSMISIÓN DEL CNM )

La jueza Wendy Sonaya Martínez Mejía planteó este martes la necesidad de establecer un régimen disciplinario fuerte para enfrentar los casos de acoso dentro del Poder Judicial y consideró que las normas y protocolos deben estar acompañados de fiscalización y consecuencias.

Durante su participación en las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Martínez Mejía calificó como una "verdadera aberración" los niveles de acoso laboral y sexual registrados en República Dominicana.

La magistrada señaló que el acoso laboral supera el 46 % y el acoso sexual en el trabajo el 26 % en el país.

"Estamos hablando de cifras que constituyen una verdadera aberración para el nivel de desarrollo de los derechos humanos en República Dominicana", expresó.

En cuanto al Poder Judicial, reconoció que se han adoptado medidas y protocolos contra el acoso, pero sostuvo que estos deben estar acompañados de un régimen disciplinario fuerte.

Martínez Mejía explicó que ha planteado anteriormente ante el Consejo del Poder Judicial y la Inspectoría Judicial la necesidad de adoptar medidas cuando se produzcan situaciones de acoso en el ambiente laboral.

"Me parece que se ha descuidado el tema de estudiar el caso concreto y cada caso denunciado debe ser investigado y determinar cuál es el motivo de la situación de acoso", sostuvo.

Acoso e independencia judicial

La magistrada también advirtió sobre las implicaciones que, a su entender, puede tener el acoso laboral en la independencia judicial, particularmente en los tribunales colegiados, cuyos integrantes deben deliberar para adoptar decisiones.

"A veces existe acoso laboral horizontal cuando hay un juez que es más independiente que los otros y eso es necesario que se rescate, que se sancione", declaró.

Martínez Mejía insistió en que la existencia de normas no resulta suficiente si no se garantiza su aplicación.

"La simple elaboración de normas sin fiscalización, sin consecuencias, no produce cambios en una sociedad determinada", afirmó.

Participación de las mujeres

Durante su intervención, Martínez Mejía también reclamó una mayor participación de las mujeres en los espacios de decisión del sistema judicial y consideró que existe una "deuda histórica" con las integrantes de la carrera judicial.

Asimismo, sostuvo que para las designaciones deben tomarse en cuenta los mejores perfiles del Poder Judicial, no solo por el tiempo de servicio, sino también por la formación académica, los conocimientos y la producción intelectual.

"Las mujeres necesitan un reconocimiento histórico y este Consejo, que tiene que elegir un presidente de Suprema o una presidenta de Suprema, debe tomar en consideración que hay una deuda histórica con las mujeres del Poder Judicial de carrera", expresó.

Martínez Mejía ofreció sus declaraciones durante las vistas públicas que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar a los aspirantes a ocupar seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), entre ellas la presidencia de la alta corte.