Yoaldo Hernández destaca papel de la casación para garantizar una justicia uniforme

El aspirante a juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Yoaldo Hernández Perera, destacó este martes ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que el fortalecimiento del recurso de casación debe contribuir a una justicia más uniforme, segura y confiable.

Durante su entrevista en el proceso de evaluación de los candidatos a integrar la SCJ, Hernández Perera explicó que la Ley 2-23 amplió el alcance del recurso de casación, al permitir que la Suprema Corte revise no solo el cumplimiento de la ley, sino también de las demás reglas y principios que forman parte del derecho.

El magistrado consideró que este cambio permite a la SCJ tener una visión más amplia sobre las decisiones judiciales y verificar que los principios jurídicos aplicables sean respetados.

Un límite para evitar procesos interminables

Hernández Perera también se refirió a los casos que han sido sometidos varias veces al recurso de casación y explicó que la legislación no impide que un expediente llegue a una tercera casación.

"Lo que busca evitar es que, después de esa tercera revisión, el expediente vuelva una y otra vez a otro tribunal para comenzar nuevamente el proceso", expresó.

Explicó que, en esos casos, corresponde a las Salas Reunidas de la SCJ conocer directamente el fondo del asunto y poner fin al proceso.

La SCJ no es un tercer tribunal para revisar los hechos

El aspirante señaló además que la Suprema Corte de Justicia no funciona como un tercer tribunal que vuelve a juzgar un caso desde cero.

Explicó que los tribunales que conocen directamente los procesos son los encargados de valorar las pruebas y establecer los hechos, mientras que la SCJ tiene la responsabilidad de verificar que el derecho haya sido aplicado correctamente.

"La SCJ no constituye un tercer grado de jurisdicción", sostuvo Hernández Perera.

A su juicio, esta función resulta fundamental para garantizar la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y la aplicación de criterios similares en casos iguales.

Hernández Perera es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y cuenta con estudios de postgrado en Teoría General del Delito por la Universidad de Salamanca, España; una especialidad en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y una maestría en Procedimiento Civil por la PUCMM, entre otros estudios.

También es autor de obras de referencia académica, entre ellas Soluciones procesales, Las demandas y Los incidentes del embargo inmobiliario.