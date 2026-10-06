Acusan a hombre de agredir a su madre, hermana y un sobrino con condición especial en Herrera

El caso es llevado por la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. ( CEDIDA POR LA PROCURADURÍA GENERAL )

El Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra Santiago Ángeles Willmore, acusado de agredir físicamente a tres integrantes de su familia, entre ellos un niño de siete años con trastorno del espectro autista (TEA), durante un incidente ocurrido en el sector Libertador de Herrera, Santo Domingo Oeste.

La solicitud de medida de coerción será depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con la investigación, a cargo de la fiscal Alexandra Marine, el menor fue trasladado por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 al Hospital Pediátrico Dr. Robert Reid Cabral, donde fue atendido por un trauma craneal leve.

El certificado médico establece que el niño presentó una lesión reciente en la región frontal, ocasionada por un golpe en la cabeza con un objeto de madera, y con un período de curación de 20 días. Además, los médicos documentaron lesiones antiguas y cicatrizadas que serían compatibles con maltrato infantil.

Detalles de la agresión

El expediente también señala que durante el incidente resultaron agredidas otras dos integrantes de la familia: la madre del imputado, de 86 años, y una hermana con discapacidad visual.

Una de las mujeres presentó una lesión contusa reciente en la región glútea, con un período de curación de 10 días, según el certificado médico legal incorporado a la investigación.

En un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó que también fueron incorporadas al expediente evaluaciones médicas y psicológicas forenses, además de las declaraciones obtenidas durante las diligencias investigativas.

Según consta en la solicitud de medida de coerción, familiares del menor indicaron que Willmore habría huido después del incidente y posteriormente fue localizado y detenido por las autoridades.

El órgano persecutor considera que los hechos revisten especial gravedad debido a que entre las presuntas víctimas se encuentra un niño de siete años que requiere mayores cuidados por su condición, por lo que solicitará la prisión preventiva para garantizar la continuidad del proceso y los fines de la investigación.

El órgano persecutor atribuye provisionalmente al imputado violaciones a disposiciones del Código Penal, la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes; la Ley 352-98, sobre Protección de la Persona Envejeciente, y la Ley 5-13, Orgánica sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad.