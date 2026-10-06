Daisy Indhira Montás Pimentel aborda reformas procesales durante su evaluación para aspirantes a SCJ

La jueza Daisy Indhira Montás Pimentel durante la entrevista ( CAPTURA DE VIDEO DE LA SESIÓN DEL SNM )

La jueza Daisy Indhira Montás Pimentel, aspirante a integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ), afirmó este martes durante su evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que las reformas procesales no concluyen con la promulgación de una ley, sino que requieren una construcción y aplicación constante en los tribunales.

Durante la entrevista ante el CNM, la magistrada, quien se desempeña como jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, explicó que las nuevas normas deben ser confrontadas con los casos concretos que llegan a los tribunales, así como con los vacíos y ambigüedades que puedan surgir durante su aplicación.

"Las reformas procesales no terminan con la promulgación de una ley. Se construyen día a día", sostuvo Montás Pimentel al exponer su visión sobre los desafíos que implica la implementación de cambios en el sistema procesal.

En el marco de su evaluación como candidata a la SCJ, la jueza también destacó la importancia de mantener uniformidad en la aplicación de las normas procesales, al considerar que esto contribuye a garantizar seguridad jurídica para las partes en conflicto, los abogados y la ciudadanía.

Sus planteamientos formaron parte de los temas abordados durante la jornada de entrevistas del CNM, órgano encargado de evaluar a los aspirantes a ocupar posiciones en la Suprema Corte de Justicia.

Trayectoria profesional

Recordó que en 2005 fue ascendida al Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, cuando entraba en vigencia el Código Procesal Penal de 2004. Señaló que el principal reto entonces fue implementar la nueva normativa ante el volumen y la diversidad de casos de una de las provincias más pobladas del país.

Montás Pimentel también fue consultada sobre la perspectiva de género y el deber de imparcialidad de los jueces. Al respecto, sostuvo que aplicar esta perspectiva no significa favorecer a una de las partes, sino procurar que ambas tengan igualdad de condiciones para acceder a la justicia y presentar sus pruebas.

"La imparcialidad de nosotros no puede ser tocada. Cuando los jueces asumimos un lado de la acera, ya nos quitamos del medio de la calle, entonces no estamos siendo imparciales", afirmó.

Sobre el plazo razonable en los procesos penales, planteó que este no debe calcularse de manera matemática, sino que los jueces deben evaluar la conducta de las partes en cada instancia y determinar dónde se produjo la dilación.

Formación académica

Daisy Indhira Montás Pimentel cuenta con 28 años de experiencia en el sistema de justicia. Ingresó a la carrera judicial en 2003 y ha ocupado distintas posiciones dentro de la jurisdicción penal.

Es egresada de Derecho y de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), además del programa de formación de jueces de la Escuela Nacional de la Judicatura, instituciones en las que también ha ejercido como docente.

Asimismo, ha formado parte de las subcomisiones de género de la provincia Santo Domingo y del Distrito Nacional y recibió capacitación en administración de justicia en Corea del Sur.