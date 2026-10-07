Tres meses de prisión preventiva contra hombre acusado de agredir a su madre, hermana y sobrino de siete años

El imputado cumplirá la medida de coerción en la cárcel Las Parras en Guerra. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre acusado de agredir físicamente a tres miembros de su familia, entre ellos un sobrino de siete años con una condición especial.

El Ministerio Público informó que la medida de coerción fue dictada contra Santiago Ángeles Willmore por un hecho ocurrido el pasado 4 de octubre en el sector Libertador de Herrera, en Santo Domingo Oeste.

El órgano persecutor indicó que entre las víctimas se encuentran la madre del imputado, de 86 años; una hermana con discapacidad visual y el sobrino de siete años diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA).

Niño sufrió trauma craneal

Según la solicitud de medida de coerción, elaborada por la fiscal Alexandra Marine, el niño fue golpeado en la cabeza con un objeto de madera y posteriormente trasladado en una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 al Hospital Pediátrico Dr. Robert Reid Cabral.

En el centro de salud fue diagnosticado con un trauma craneal leve.

Durante la audiencia, el fiscal Joel Pinales, en representación del Ministerio Público, presentó entre los elementos de prueba un certificado médico que establece que el menor presenta una lesión física reciente en la región frontal, con un período de curación de 20 días.

El Ministerio Público señaló que el documento también registra lesiones antiguas y cicatrizadas compatibles con maltrato infantil.

El expediente establece, además, que otras dos integrantes del núcleo familiar habrían sido agredidas físicamente. Una de las víctimas adultas presenta una lesión contusa reciente en la región glútea, con un período de curación de 10 días, según el certificado médico presentado ante el tribunal.

Cumplirá medida en Las Parras

La jueza Cecilia Toribio acogió la solicitud de prisión preventiva y dispuso que Ángeles Willmore cumpla los tres meses de medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio de Guerra, provincia Santo Domingo.

De manera provisional, el Ministerio Público calificó los hechos como violaciones al artículo 124, párrafo I, numerales 1, 4 y 5, y al artículo 126, numerales 10 y 11, del Código Penal.

También atribuye al imputado la violación de la Ley 136-03, que instituye el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes; así como disposiciones de la Ley 352-98, sobre Protección de la Persona Envejeciente, y la Ley 5-13, Orgánica sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad.