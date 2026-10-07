El juez Raymundo Mejía dictó auto de apertura a juicio de fondo contra el exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10 mil dólares de soborno de un testigo del caso de fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Sin embargo, Mejía le varió la prisión preventiva por presentación periódica por ante el fiscal investigador y una garantía económica de 1 millón de pesos a través de una aseguradora.

Al momento de los hechos que se le imputa, Valdez Alcántara pertenecía al equipo de fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Habría utilizado su posición para solicitar dinero al testigo del caso del fraude de más de 15 mil millones al Senasa, el exgerente de atención al usuario, Roberto Canaán Acta.

En un juicio de fondo el exmiembro de la Pepca podría ser condenado por la acusación o absuelto.

El acusado fue sometido a la justicia en marzo de este año y en mayo se le impuso una prisión preventiva por tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, la cual fue ratificada luego.

El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, le varió esa coerción este miércoles.

Detalles de la imputación

El expediente señala que, después de interrogar al investigado en diciembre del año 2025, el entonces fiscal le pidió su número telefónico y posteriormente se comunicó con él a través de WhatsApp.

El Ministerio Público sostiene que, tras varias acciones intimidatorias relacionadas con el proceso judicial, Valdez Alcántara le manifestó a Canaán Acta que podía ayudarlo y le solicitó inicialmente 200,000 dólares. La suma posteriormente fue reducida a 150,000 durante las negociaciones y finalmente los 10 mil dólares.

Su detención se hizo luego de una entrega controlada por sus compañeros del Ministerio Publico, con billetes marcados y luego de ser autorizada por una jueza de la Corte, debido a la jurisdicción privilegiada del fiscal.

Aurelio Valdez renunció recientemente de su cargo y por esa razón su proceso ahora es conocido por la jurisdicción ordinaria.