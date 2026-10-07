Imponen tres meses de prisión preventiva a mujer acusada de matar a su cuñada en Higüey

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Altagracia. ( DIARIO LIBRE/PATRICIA HEREDIA )

El Tribunal de Atención Permanente de La Altagracia impuso este martes tres meses de prisión preventiva a Rafaela Carpio Báez, de 27 años, acusada de causar la muerte de su cuñada, Yafreisy Martínez Areche, durante un incidente ocurrido en el distrito municipal La Otra Banda, de Higüey.

Carpio Báez deberá cumplir la medida en la cárcel pública para mujeres del municipio Higüey, mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El abogado de la familia de la fallecida, Ramsés Minier Cabrera, informó que había solicitado seis meses de prisión preventiva, pero el tribunal finalmente impuso tres meses.

Durante la audiencia también fue escuchado mediante Cámara Gesell el testimonio de un menor de edad que habría presenciado el incidente, diligencia que había provocado el aplazamiento de la audiencia anterior.

Yafreisy Martínez Areche, de 36 años, murió luego de recibir una herida de arma blanca en la pierna izquierda durante un enfrentamiento con Carpio Báez, ocurrido la noche del sábado 26 de septiembre en La Otra Banda.

De acuerdo con el acta de levantamiento del cadáver, el médico legista certificó que falleció a consecuencia de un shock hemorrágico provocado por la herida.

La imputada fue entregada voluntariamente a las autoridades por su esposo, Juan Alberto Martínez, hermano de la fallecida. Desde el inicio del proceso, su defensa ha sostenido que Carpio Báez habría actuado en defensa propia.

Continúan investigación

De su lado, el abogado de la imputada, Andy de León, consideró que la prisión preventiva por tres meses es una medida adecuada debido a la gravedad de la acusación y a la necesidad de salvaguardar la integridad de Carpio Báez.

De León explicó que ambas mujeres eran vecinas y residían una al lado de la otra, por lo que, según sostuvo, poner a la imputada en libertad en esas condiciones podría representar un riesgo para ella misma, ante la posibilidad de que familiares o allegados de la fallecida reaccionaran de manera agresiva.

El abogado de la defensa también señaló que la medida permitirá que el Ministerio Público continúe profundizando las investigaciones, mientras el proceso se encuentra en una etapa inicial.

El caso está identificado con el número único 2026-0348342 y la calificación jurídica consignada incluye el artículo 92, ordinal 6, de la Ley 74-25, que instituye el Código Penal, además de los artículos 86 y 87 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La investigación continúa abierta para determinar las circunstancias en que ocurrió el enfrentamiento que terminó con la muerte de Martínez Areche.