Piden prisión preventiva para acusado de quitar RD$3.6 millones a hombre en asalto y herir motorista

Ministerio Público solicita prisión preventiva contra imputado de despojar a un hombre de más de RD$3.6 millones y herir a otro durante un asalto. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Eslyn Yoel De los Ángeles, alias Joel, acusado de despojar de 3,639,292 pesos a un hombre de 66 años que se disponía a realizar un depósito bancario y de herir de bala a un motorista durante su huida.

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió ayer martes 5 de octubre, alrededor de las 12:30 de la tarde, en una plaza comercial del Distrito Nacional ubicada en el kilómetro 9 1/2 de la autopista Duarte.

La Fiscalía sostiene que De los Ángeles amenazó con un arma de fuego al hombre de 66 años y lo despojó de una funda que contenía los más de 3.6 millones de pesos que llevaría a depositar en una entidad bancaria.

Tras cometer el atraco, el imputado huyó del lugar e intentó abordar a un motorista. El conductor se negó a transportarlo, por lo que, según el Ministerio Público, le disparó, aunque no logró herirlo porque el casco que llevaba puesto lo protegió.

Posteriormente, el acusado encontró a otro motorista, a quien le manifestó que se trataba de un atraco y le disparó en la cabeza.

El motorista resultó herido y permanece bajo evaluación médica, de acuerdo con el certificado médico legal citado por el Ministerio Público.

La persecución terminó cuando De los Ángeles llegó a la parada de motoristas de la entrada de Manoguayabo, donde varias personas lo retuvieron y alertaron al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Una patrulla policial acudió al lugar y arrestó al imputado en flagrante delito, luego de notificarle sus derechos constitucionales, según consta en el acta de arresto presentada por la Fiscalía.

Audiencia este jueves

De acuerdo a la nota de prensa, la

para conocer la medida de coerción está pautada para este jueves

, a las

.

El Ministerio Público atribuye al imputado los delitos de robo agravado, tentativa de homicidio agravado y violaciones a la Ley de Armas, conforme a los artículos citados en la solicitud de medida de coerción.

Entre las pruebas depositadas figura el Acta de Arresto por Infracción Flagrante, correspondiente al 5 de octubre, con la que la Fiscalía busca sustentar las circunstancias del arresto y los hechos atribuidos al imputado.