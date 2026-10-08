El Poder Judicial convoca tercera edición del Premio a la Comunicación Judicial

El certamen premiará los mejores trabajos publicados durante 2026 en las categorías de prensa escrita, impresa y digital, y audiovisual ( CEDIDA POR EL PODER JUDICIAL )

La Escuela Nacional de la Judicatura y el Poder Judicial convocaron la tercera edición del Premio a la Comunicación Judicial, una iniciativa que busca promover la cobertura periodística de calidad sobre temas judiciales y acercar el sistema de justicia a la ciudadanía.

El certamen, organizado a través de la Cátedra de Comunicación y Justicia "Dr. Adriano Miguel Tejada", premiará los mejores trabajos publicados durante 2026 en las categorías de prensa escrita, impresa y digital, y audiovisual.

Los ganadores de cada categoría recibirán 500,000 pesos para el primer lugar, 300,000 pesos para el segundo y 200,000 pesos para el tercero. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 16 de octubre de 2026.

Reconocimiento internacional

En esta tercera edición, el Premio Internacional "Justicia y Prensa" será otorgado a Juan Manuel Santos Calderón, expresidente de Colombia y ganador del Premio Nobel de la Paz 2016, por sus aportes al diálogo, el fortalecimiento institucional y la consolidación del Estado de derecho.

La distinción también reconoce su participación en el proceso de paz que puso fin a más de cinco décadas de conflicto armado en Colombia, así como su trayectoria en el periodismo y su defensa de la libertad de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/04/17/imagen-am1-4bc580e9.jpg El premio honra la memoria de Adriano Miguel Tejada, quien fue director de Diario Libre. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/04/17/imagen-am1-4bc580e9.jpg ‹ >

Jurado evaluador

El jurado está presidido por Juan Luis Cebrián, director internacional de la Cátedra, e integrado por Francisco Ortega Polanco, juez de la Suprema Corte de Justicia y director nacional de la Cátedra; Luis Pérez Novas, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas; Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; y Jorge Ramos, periodista y director de desarrollo en La Silla Rota. Javier Cabreja Polanco, coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos del Poder Judicial, funge como secretario del jurado.

En las dos ediciones anteriores, el concurso recibió 26 y 45 postulaciones, respectivamente.

Los interesados pueden solicitar información y presentar sus trabajos a través del correo electrónico comunicacionjudicial@enj.org.