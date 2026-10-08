×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Premio a la Comunicación Judicial
Añadir Diario Libre en GooglePremio a la Comunicación Judicial

El Poder Judicial convoca tercera edición del Premio a la Comunicación Judicial

El concurso reconocerá trabajos periodísticos sobre justicia publicados en 2026 y otorgará premios de hasta RD$500,000

Es organizado a través de la Cátedra de Comunicación y Justicia "Dr. Adriano Miguel Tejada"

    Expandir imagen
    El Poder Judicial convoca tercera edición del Premio a la Comunicación Judicial
    El certamen premiará los mejores trabajos publicados durante 2026 en las categorías de prensa escrita, impresa y digital, y audiovisual (CEDIDA POR EL PODER JUDICIAL)

    La Escuela Nacional de la Judicatura y el Poder Judicial convocaron la tercera edición del Premio a la Comunicación Judicial, una iniciativa que busca promover la cobertura periodística de calidad sobre temas judiciales y acercar el sistema de justicia a la ciudadanía.

    El certamen, organizado a través de la Cátedra de Comunicación y Justicia "Dr. Adriano Miguel Tejada", premiará los mejores trabajos publicados durante 2026 en las categorías de prensa escrita, impresa y digital, y audiovisual.

    Los ganadores de cada categoría recibirán 500,000 pesos para el primer lugar, 300,000 pesos para el segundo y 200,000 pesos para el tercero. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 16 de octubre de 2026.

    RELACIONADAS

    Reconocimiento internacional

    En esta tercera edición, el Premio Internacional "Justicia y Prensa" será otorgado a Juan Manuel Santos Calderón, expresidente de Colombia y ganador del Premio Nobel de la Paz 2016, por sus aportes al diálogo, el fortalecimiento institucional y la consolidación del Estado de derecho.

    La distinción también reconoce su participación en el proceso de paz que puso fin a más de cinco décadas de conflicto armado en Colombia, así como su trayectoria en el periodismo y su defensa de la libertad de prensa.

    Expandir imagen
    El premio honra la memoria de Adriano Miguel Tejada, quien fue director de Diario Libre.
    El premio honra la memoria de Adriano Miguel Tejada, quien fue director de Diario Libre. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)
    Expandir imagen
    Infografía

      Jurado evaluador

      El jurado está presidido por Juan Luis Cebrián, director internacional de la Cátedra, e integrado por Francisco Ortega Polanco, juez de la Suprema Corte de Justicia y director nacional de la Cátedra; Luis Pérez Novas, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas; Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; y Jorge Ramos, periodista y director de desarrollo en La Silla Rota. Javier Cabreja Polanco, coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos del Poder Judicial, funge como secretario del jurado.

      En las dos ediciones anteriores, el concurso recibió 26 y 45 postulaciones, respectivamente.

      Los interesados pueden solicitar información y presentar sus trabajos a través del correo electrónico comunicacionjudicial@enj.org.

      TEMAS -

        Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.