Donni Santana recurre modificación de su permiso laboral que lo obliga ir a prisión fines de semana

El exembajador y expresidente del Consejo Nacional de Fronteras (2014-2018), Donni Santana Cuevas. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Donni Santana Cuevas, exembajador y expresidente del Consejo Nacional de Fronteras (2014-2018), recurrió la decisión de la Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal, en la que se ratificó su permiso laboral, pero lo redujo a cuatro días a la semana.

El fallo de la corte estableció que debe permanecer internado en la cárcel 15 de Azua desde los viernes por la mañana hasta los lunes. La información de la impugnación la ofreció uno de los procuradores de corte del caso, que dijo también recurrieron en casación la modificación del permiso para que este sea retirado completamente.

Santana Cuevas fue condenado a 20 años de prisión tras ser hallado culpable en todas las instancias por violar sexualmente a una hijastra menor de edad.

En junio del año pasado, tras cumplir siete años de reclusión, el exfuncionario fue beneficiado con un permiso laboral que le permite estar fuera de prisión todos los días entre trabajo y arresto domiciliario, este último los fines de semana y días feriados.

Sin embargo, dicha decisión fue modificada por la corte de alzada tras el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público que buscaba anular el beneficio.

Con el voto disidente de la presidenta de la Segunda Sala de la Corte Penal de San Cristóbal, Zeida L. Noboa Pérez, los jueces Lourdes Yanaire Rodríguez Arias y Luis Domingo Sención Araujo, mantuvieron el beneficio a Santana Cuevas.

Fundamentaron su decisión al derecho de reeducación y reinserción social de la persona condenada y a que este contaba con el aval unánime de la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción del Centro de Privación de Libertad de Azua (CPL Km. 15), además de certificaciones psiquiátricas y de conducta favorables.

No permanece en oficina

Al visitarse el local en donde, según los documentos depositados en la corte, labora el exfuncionario, se informó el jueves a las 2:00 de la tarde que Santana Cuevas no se encontraba porque solo acudió en horas de la mañana y salió a hacer diligencias.

En un principio, el Colegio de Abogado de República Dominicano (CARD) fue su garante para que se desempeñara como docente en ese gremio, pero luego retiró dicha garantía.

Su defensa presentó otro garante, la empresa identificada como Fraguz Corp Group S.R.L, y representada por Francisco Nairobi Guzmán Taveras. De acuerdo con los mismos documentos, devenga 40 mil pesos como encargado de cobros legales.

El procurador de corte Eduardo Velázquez dijo a Diario Libre que Santana recurrió en casación el fallo de la corte para que se revoque la parte de que tenga que pasar los fines de semanas y feriados en la cárcel.

En tanto que el órgano acusador solicita la anulación total de la sentencia recurrida de la Segunda Sala de la Corte de San Cristóbal y se le reintegre a la cárcel del 15 de Azua a fin de que cumpla la Sentencia Penal núm. 249-04-2019-SSEN-00205, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, la cual fue confirmada por las instancias superiores incluida la Suprema Corte de Justicia en el 2022.