El CNM retoma este jueves las vistas públicas para escoger a seis jueces de la Suprema Corte

De izquierda a derecha: Omar Fernández, Napoleón Estévez, Ricardo de los Santos, Raquel Peña, Luis Henry Molina, Alfredo Pacheco, Nancy Salcedo y Tobías Crespo, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) retomó este jueves las vistas públicas para evaluar a los aspirantes a ocupar seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), luego de una pausa de un día en el calendario de entrevistas.

El órgano tiene pendientes las evaluaciones de 44 postulantes, que serán distribuidas entre las jornadas de este jueves 8 y viernes 9 de octubre. En este día, los consejeros tienen 22 entrevistas por delante.

Las sesión de hoy comenzó a las 9:20 de la mañana en el Salón Las Cariátides,del Palacio Nacional, y está encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

El CNM inició las vistas públicas el pasado lunes 5 de octubre y completó su segunda jornada el martes 6, cuando alcanzó un total de 41 aspirantes entrevistados.

Durante las primeras dos jornadas se registraron tres postulantes que no participaron en las evaluaciones.

Seis vacantes por cubrir

El proceso de evaluación busca seleccionar a seis nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, incluida la persona que ocupará la presidencia del máximo tribunal.

Las vistas públicas se producen después de que el CNM confirmara, el pasado 8 de septiembre, a cinco jueces de la Suprema Corte: Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Samuel Amaury Arias Arzeno y Rafael Vásquez Goico.

Asimismo, cuatro magistrados decidieron no someterse al proceso de evaluación para optar por un nuevo período: Luis Henry Molina, Nancy Salcedo Fernández, María Gerinelda Garabito Ramírez y Manuel Ramón Herrera Carbuccia.

Con la reanudación de las entrevistas este jueves, el Consejo Nacional de la Magistratura entra en la recta final de las vistas públicas para completar la conformación de la Suprema Corte de Justicia.