Proyecto de Ley Mirabal incluye violencia vicaria y esterilización forzada

Gloria Reyes, ministra de la Mujer, (c) en un almuerzo con directores de medios de comunicación. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El proyecto de Ley Mirabal, una iniciativa que busca actualizar la respuesta del Estado frente a las distintas formas de violencia contra las mujeres, contempla la incorporación de nuevas formas de violencia y delitos, entre ellas la esterilización de mujeres sin su consentimiento y la violencia vicaria.

La propuesta, que será presentada este martes en el Congreso Nacional por el Ministerio de la Mujer, también plantea el reconocimiento del trabajo de cuidados que realizan las mujeres, así como la ampliación de las licencias de maternidad en distintos escenarios.

La Ley Mirabal busca establecer una respuesta integral a las violencias contra las mujeres y mejorar la atención a las víctimas desde el momento en que entran en contacto con el sistema hasta que reciben una respuesta.

La propuesta también contempla el reconocimiento de nuevas formas de violencia que, según explicó Melina Zaiz, encargada del Departamento de Agenda Legislativa del Ministerio de la Mujer, son identificadas actualmente, pero no cuentan necesariamente con una respuesta jurídica específica.

Entre estas mencionó las violencias cometidas mediante tecnologías, la violencia vicaria y la esterilización de mujeres, además de otras formas de violencia que han cobrado relevancia y que el proyecto busca incorporar a la legislación dominicana.

Otro de los puntos que contempla la iniciativa es establecer obligaciones específicas para las instituciones que intervienen en la atención de las víctimas, así como fortalecer las medidas de protección y mejorar los procesos de investigación.

Zaiz destacó, además, la importancia de establecer una cadena de custodia con perspectiva de género, debido a que en algunos casos la calidad de la evidencia puede verse afectada y dificultar una respuesta adecuada del sistema.

La encargada del Departamento de Agenda Legislativa del Ministerio de la Mujer explicó que el proyecto ya está listo y que fue presentado la semana pasada en el Gabinete de Mujeres y Niñas, donde ha sido discutido con las instituciones que forman parte del sistema.

"Está listo para presentar al Congreso", indicó Zaiz, quien señaló que el Ministerio trabaja en la articulación con legisladoras para que estas puedan representar la iniciativa durante su discusión en el Congreso Nacional.

Derecho a denunciar y formación especializada

El proyecto también dedica un apartado al derecho a denunciar y plantea cómo deben actuar los operadores del sistema cuando una víctima entra en contacto con una institución, pero no necesariamente está dispuesta a presentar una denuncia.

Zaiz puso como ejemplo los casos de mujeres que acuden a los servicios de salud y no desean denunciar la violencia que han sufrido, situación ante la cual, según explicó, el sistema debe estar preparado para brindar una respuesta integral sin dejar a la víctima sola.

Asimismo, la Ley Mirabal establecería la obligatoriedad de la formación especializada de los operadores del sistemaque trabajan con casos de violencia contra las mujeres.

Zaiz explicó que la capacitación es necesaria porque los estereotipos y las experiencias personales pueden influir en la forma en que se responde ante estos casos.

También llamó la atención sobre el papel de los medios de comunicación en la cobertura de las violencias contra las mujeres y la necesidad de evitar prácticas que puedan contribuir a reproducir estereotipos.

El Ministerio de la Mujer presentará formalmente este martes el proyecto de Ley Mirabal ante el Congreso Nacional, junto a legisladoras que acompañarán la iniciativa durante el proceso legislativo.

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Violencia vicaria y reparación de las víctimas

Entre las novedades del proyecto se encuentra la tipificación de la violencia vicaria, que busca reconocer aquellos casos en los que se utiliza a una tercera persona, particularmente hijos e hijas, para causar daño a una mujer.

Zaiz explicó que reconocer este tipo de violencia en la legislación permitiría no solo establecer sanciones, sino también contar con estadísticas que ayuden al Estado a diseñar y mejorar las políticas públicas.

El proyecto contempla además el derecho a la reparación de las víctimas, incluyendo a hijos, hijas y personas dependientes de las mujeres afectadas.

La funcionaria señaló que este aspecto es especialmente importante en casos en los que una mujer víctima de violencia pierda la vida y deje personas que dependían de ella.

"Tenemos que reconocer el derecho de reparación de las víctimas", sostuvo Zaiz al explicar uno de los componentes de la propuesta.

Trabajo de cuidados y licencias de maternidad

La iniciativa también plantea el reconocimiento del trabajo de cuidados, tomando en cuenta las labores que realizan las mujeres en el hogar y en el cuidado de otras personas.

Asimismo, propone una ampliación de las licencias de maternidad en distintos escenarios, como parte de las medidas que contempla el proyecto para responder a las necesidades de las mujeres y reconocer las responsabilidades de cuidado.