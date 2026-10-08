El aspirante a juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ramón Osiris Morla, cuestionó este jueves la forma de elección de los integrantes del Consejo del Poder Judicial (CPJ), al considerar que son escogidos entre sus pares "como si fuera un sindicato".

"He visto que el Consejo del Poder Judicial está compuesto entre sus pares que lo eligen como si fuera un sindicato", expresó el candidato.

A su juicio, debe existir una mayor armonía entre los diferentes sectores vinculados con la administración de justicia, con el propósito de conformar un consejo que impulse una política nacional en esa materia.

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"Creo que debe existir una armonía entre todos los actores de la justicia que conformen un verdadero Consejo y lleven una política nacional en materia de justicia", sostuvo.

Durante su participación en las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Morla planteó la necesidad de revisar la composición de ese órgano para procurar una mayor participación de los distintos actores del sistema de justicia.

Mayor participación de abogados

Morla también propuso modificar la proporción de plazas de la Suprema Corte de Justicia reservadas a los jueces provenientes de la carrera judicial.

En ese sentido, planteó reducir del 75 % al 50 % la participación reservada a los jueces de carrera, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso de los abogados que ejercen fuera del Poder Judicial.

"También le propongo que el privilegio que tienen los jueces de la carrera judicial les sea reducido de un 75 % a un 50 %, en igualdad de condiciones", manifestó.

El aspirante argumentó que la distribución actual puede limitar las posibilidades de los abogados de ingresar a la alta corte.

"Porque ahora mismo puede ser que nada más haya una plaza para abogado y todas las plazas sean para los jueces", señaló.

La propuesta implicaría modificar el esquema de integración de la Suprema Corte, que actualmente reserva al menos el 75 % de sus integrantes a jueces pertenecientes al sistema de carrera judicial.

Propuesta de elección del presidente

Durante su intervención, el abogado también planteó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia sea escogido mediante una votación entre los propios jueces que integran el tribunal.

El candidato mencionó como referencia experiencias de países sudamericanos, entre ellos Perú y Brasil, donde, según explicó, existen mecanismos de elección entre pares.

"A este Consejo le propongo que, como en Sudamérica, tal como Perú, Brasil y esos países, entre sus pares son los que eligen al presidente de la Suprema", expresó.

La intervención del aspirante se produjo durante la tercera jornada de vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura, que evalúa a los candidatos para ocupar seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia, incluida la presidencia del tribunal.

El CNM retomó este jueves las entrevistas después de una pausa de un día y tiene previsto concluir las vistas públicas el viernes 9 de octubre.