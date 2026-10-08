Rosalba Ramos defiende que el nuevo Código Penal permitirá superar penas "irrisorias"

La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, durante su participación en las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), como aspirante a integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ). ( IMAGEN EXTRAÍDA DE LA TRANSMISIÓN OFICIAL DEL CNM )

La brutal agresión a Yocairi Amarante queda en la memoria colectiva como sinónimo de dolor, impotencia y maldad. A seis años de su caso, Rosalba Ramos lo cuenta como un ejemplo de porqué se requieren sanciones penales más severas para enfrentar los delitos actuales.

"Para muchos, 30 años es una pena justa, pero cuando veíamos la historia de esta jovencita, que con apenas 20 años este señor le mandó a tirar ácido simplemente porque ella no quería tener una relación ... Realmente para mí 30 años era algo totalmente irrisorio", sostuvo.

La fiscal del Distrito Nacional afirmó este jueves que el cúmulo de penas contemplado en el nuevo Código Penal permitirá solicitar sanciones más acordes con la gravedad de los delitos cometidos, al considerar que la legislación anterior establecía condenas insuficientes para determinados hechos.

Durante su entrevista ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), como aspirante a integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ramos sostuvo que la acumulación de penas constituye uno de los avances de la nueva legislación penal.

"Con el cúmulo de penas, ya nosotros podemos acercar a la realidad del delito cometido, poder pedir la sanción correspondiente", expresó.

La representante del Ministerio Público explicó que el antiguo Código Penal, con 141 años de vigencia, no ofrecía herramientas suficientes para responder a algunas de las conductas delictivas que se presentan en la actualidad.

"A veces teníamos delitos muy importantes con penas muy irrisorias", manifestó.

Recuerda el caso de Yocairi Amarante

Ramos relató que las secuelas del ataque de Amarante afectaron profundamente la vida de la joven y recordó que, cuando su hija la vio por primera vez después de lo ocurrido, se asustó por los cambios en su apariencia.

A su juicio, situaciones como esa evidencian la necesidad de contar con un régimen de sanciones que permita responder de manera más proporcional a la gravedad de los hechos.

"¿Qué nos brinda este nuevo Código Penal? La posibilidad de tener penas más justas frente a delitos importantes", afirmó.

La fiscal también mencionó las estafas piramidales como ejemplo de conductas que podían afectar a numerosas personas y que, según explicó, enfrentaban penas de apenas dos años de prisión.

Prefiere perder casos de violencia de género antes que conciliar

Durante su evaluación, Ramos también abordó los acuerdos y mecanismos de conciliación en los procesos penales, y advirtió sobre los riesgos de aplicarlos en casos de violencia de género.

Ramos aseguró que las víctimas no siempre se encuentran en igualdad de condiciones frente a sus agresores para decidir libremente sobre una conciliación.

"En materia de violencia de género prefiero perder el caso. Prefiero no hacer ningún tipo de acuerdo", expresó.

La fiscal explicó que, en ocasiones, las mujeres que presentan denuncias posteriormente solicitan conciliar para regresar con sus parejas, una situación que, según sostuvo, puede exponerlas nuevamente a episodios de violencia.

La fiscal afirmó que, aunque la conciliación permite resolver expedientes en menor tiempo y reducir los costos del sistema judicial, no debe confundirse con impunidad.

"Lamentablemente, en el país la conciliación muchas veces es vista como impunidad", señaló.

Explicó que la Fiscalía del Distrito Nacional está abierta a alcanzar acuerdos en distintas etapas de los procesos, siempre que se tomen en cuenta la gravedad de los hechos y la posición de las víctimas.

Indicó que, en casos de robo, considera indispensable contar con el consentimiento de la persona afectada, para evitar que esta perciba que el sistema de justicia le ha fallado. Sin embargo, sostuvo que los criterios deben ser más estrictos cuando los hechos incluyen violencia grave, mutilaciones o menores de edad.

Defiende los cambios del Código Penal

Ramos destacó que el nuevo Código Penal incorpora 70 delitos y modifica el tratamiento de determinadas infracciones, lo que, a su entender, proporcionará mayores herramientas para la persecución penal.

Asimismo, señaló que el Ministerio Público tendrá un papel fundamental en la aplicación de la nueva legislación, mediante la presentación de los casos ante los tribunales, que serán los encargados de decidir y desarrollar la jurisprudencia correspondiente.

Inteligencia artificial en la justicia En otro momento de su evaluación, Ramos abordó el uso de la inteligencia artificial en los tribunales y sostuvo que esta tecnología puede utilizarse como herramienta de apoyo, pero no debe sustituir a los jueces. La fiscal explicó que las decisiones jurisdiccionales requieren una valoración humana para motivar las sentencias, proteger la dignidad de las personas y ponderar los derechos cuando existan principios en conflicto.