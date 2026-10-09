El CNM concluye entrevistas públicas para escoger seis jueces de la Suprema Corte

La vistas públicas para escoger a nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia se desarrollaron en la semana del 5 al 9 de octubre del 2026. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

Luego de cuatro jornadas de entrevistas, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) concluyó este viernes las vistas públicas a los aspirantes a ocupar seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Con la sesión de este viernes, que se extendió por poco más de cuatro horas en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, el organismo completó el calendario de evaluaciones iniciado el lunes 5 de octubre.

En las próximas semanas, el CNM deberá reunirse para evaluar los resultados y escoger a las personas que ocuparán las plazas disponibles en la Suprema Corte de Justicia, incluida la presidencia.

En total, el Consejo evaluó a 83 candidatos de los 88 preseleccionados. Durante las vistas públicas, cinco personas declinaron participar, conforme al balance oficial del órgano.

Las últimas tres jornadas estuvieron encabezadas por la vicepresidenta Raquel Peña, en funciones de presidenta. El mandatario Luis Abinader dirigió la apertura de las entrevistas el pasado lunes.

El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, no pudo asistir a las sesiones del 8 y 9 de octubre debido a problemas de salud.

Forman parte del organismo, además del presidente Luis Abinader, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

También lo integran el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; la jueza de la Suprema Corte Nancy Salcedo Fernández, quien desempeña las funciones de secretaria; el senador Omar Fernández y el diputado Rafael Tobías Crespo.

Cuatro jornadas de evaluaciones

Las entrevistas comenzaron el lunes 5 de octubre y continuaron el martes 6. Tras una pausa el miércoles, el Consejo retomó las evaluaciones el jueves 8 y concluyó el proceso este viernes 9.

Durante las vistas públicas, los candidatos presentaron propuestas relacionadas con la independencia judicial, las reformas legales, el funcionamiento de los tribunales y el fortalecimiento del sistema de justicia.

La selección

El proceso se desarrolla después de que el CNM confirmara, el pasado 8 de septiembre, a cinco jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Los magistrados ratificados fueron Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Samuel Amaury Arias Arzeno y Rafael Vásquez Goico.

En tanto, Luis Henry Molina, Nancy Salcedo Fernández, María Gerinelda Garabito Ramírez y Manuel Ramón Herrera Carbuccia no se presentaron para optar por un nuevo período.

Concluida la fase de entrevistas, el Consejo Nacional de la Magistratura deberá avanzar hacia la selección de los seis magistrados que ocuparán las vacantes de la Suprema Corte de Justicia.