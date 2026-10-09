El CNM entra en la recta final para escoger a seis jueces de la Suprema Corte de Justicia

De izquierda a derecha: Omar Fernández, Napoleón Estévez, Ricardo de los Santos, Raquel Peña, Luis Henry Molina, Alfredo Pacheco, Nancy Salcedo y Tobías Crespo, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) entra este viernes en la recta final del proceso de evaluación de los aspirantes a ocupar seis vacantes en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), incluida la presidencia de la alta corte.

El órgano tiene previsto entrevistar a los últimos 22 postulantes durante la cuarta y última jornada de vistas públicas, que se desarrolla desde las 9:00 de la mañana en el Salón Las Cariátides, ubicado en el tercer nivel del Palacio Nacional.

Hasta el jueves, el CNM había evaluado a 63 candidatos durante las primeras tres jornadas, celebradas los días 5, 6 y 8 de octubre.

La jornada de hoy está encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña.

El proceso comenzó con 88 aspirantes preseleccionados. Sin embargo, tres no participaron en las primeras dos jornadas, por lo que 85 permanecían en el calendario de entrevistas.

Con la conclusión de las evaluaciones previstas para este viernes, el Consejo habrá completado la fase de vistas públicas y podrá continuar con las siguientes etapas del proceso de selección.

Tres jornadas de evaluaciones

Las entrevistas comenzaron el pasado lunes 5 de octubre, cuando fueron evaluados 21 de los 22 aspirantes convocados para esa fecha.

El martes 6, durante la segunda jornada, el CNM entrevistó a otros 20 postulantes, por la declinación de dos.

Tras una pausa el miércoles 7 de octubre, el Consejo retomó las vistas públicas el jueves, cuando entrevistó a 22 candidatos entre las 9:20 de la mañana y las 2:00 de la tarde, sin interrupciones.

De esta manera, el CNM acumuló 63 aspirantes evaluados antes de iniciar la última jornada.

Seis vacantes por cubrir

El proceso que desarrolla el CNM busca seleccionar a seis nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, entre ellos a quien ocupará la presidencia del tribunal.

Las evaluaciones se producen después de que el Consejo confirmara, el pasado 8 de septiembre, a cinco jueces de la alta corte: Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Samuel Amaury Arias Arzeno y Rafael Vásquez Goico.

Asimismo, cuatro magistrados decidieron no someterse al proceso de evaluación para optar por un nuevo período: Luis Henry Molina, Nancy Salcedo Fernández, María Gerinelda Garabito Ramírez y Manuel Ramón Herrera Carbuccia.

Una vez concluida la última jornada de entrevistas, corresponderá al CNM continuar con la evaluación de los perfiles y adoptar las decisiones sobre las seis vacantes de la Suprema Corte de Justicia.