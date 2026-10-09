Tres meses de prisión preventiva contra hombre acusado de matar a una mujer de 78 años para robarle

El Ministerio Público acusa al imputado de homicidio y robo agravado. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal impuso este viernes tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un hombre acusado de matar a una mujer de 78 años dentro de su vivienda y sustraer sus pertenencias, en el sector Madre Vieja Sur, provincia San Cristóbal.

Mackenson Duverguer y/o Maqueson Diwechi, de nacionalidad haitiana, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, por su presunta vinculación con la muerte de Mercedes Medina de León.

Durante la audiencia, la fiscal litigante Belkis Tejeda explicó que las evidencias recopiladas vinculan directamente al imputado con el hecho, ocurrido el primero de octubre, cuando la víctima fue encontrada sin vida en su residencia por uno de sus hijos.

Indica que, el familiar acudió al lugar luego de intentar comunicarse con ella por teléfono sin obtener respuesta.

Evidencias y allanamientos

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público, las cámaras de seguridad captaron a Duverguer cuando ingresó a la vivienda a las 9:33 de la mañana y salió alrededor de las 10:00, el mismo día.

Como parte de las investigaciones, el órgano persecutor allanó la residencia del imputado, ubicada en la calle Villa Olga, del sector La Toronja, en Madre Vieja Norte, donde fueron recuperadas varias pertenencias de la víctima.

Entre los objetos ocupados figuran tres cadenas de color amarillo; una de ellas estaba compuesta por seis cadenas y tenía una medalla en tonos mamey y rosado, mientras que otra constaba de cuatro cadenas pequeñas del mismo color. También fue encontrada una cadena adicional de color amarillo.

Asimismo, las autoridades recuperaron un reloj plateado de la marca ANNEX, un brazalete envuelto en un cordón negro, otro de color amarillo y una tobillera del mismo tono. Además, ocuparon tres aretes tipo alfiler de color amarillo, dos de ellos con figuras de elefante y pingüino, así como un arete compuesto por 15 eslabones de cadena amarilla.

El inventario también incluye nueve aretes pequeños de color amarillo y otros nueve plateados. Según el Ministerio Público, uno de los hijos de la víctima reconoció las prendas como parte de los accesorios que su madre utilizaba habitualmente.

El Ministerio Público otorgó al imputado, de manera provisional, la calificación jurídica de violación de los artículos 91, 92-7, 224 y 226-2-6 del Código Penal dominicano, relativos al homicidio y al robo agravado.