Aspirante a la Suprema advierte que los jueces no deben ceder a presiones políticas ni mediáticas

El aspirante a juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Domingo José Rojas, durante durante su evaluación ante el CNM. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DE LA TRANSMISIÓN EN VIVO )

El aspirante a juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Domingo José Rojas, advirtió este viernes sobre la necesidad de que los magistrados tomen sus decisiones sin dejarse condicionar por presiones políticas, económicas, sociales o mediáticas.

Durante su entrevista ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el abogado sostuvo que la independencia judicial exige actuar conforme a la ley, incluso cuando los procesos generan controversias públicas o involucran a personas influyentes.

"Un juez de la Suprema Corte de Justicia no puede ser objeto o víctima de influencias de ningún tipo: ni política, ni mediática, ni social o económica", expresó.

Rojas explicó que estas circunstancias pueden comprometer la imparcialidad de los tribunales y provocar que las decisiones judiciales respondan a factores distintos de las pruebas y las disposiciones legales.

Las decisiones deben basarse en la ley

El jurista consideró que los jueces cuentan con herramientas legales y principios éticos suficientes para resolver los procesos sin dejarse influir por las reacciones que puedan generar sus fallos.

"El juez tiene a su mano los instrumentos que le da la ley y le da la deontología y la ética para tomar la decisión que tenga que tomar", manifestó.

Añadió que la repercusión mediática de un expediente no debe alterar el criterio del magistrado ni llevarlo a adoptar una posición parcial.

Rojas advirtió que, cuando los jueces actúan por temor, se debilita la capacidad del sistema judicial para sancionar las violaciones de la ley y perseguir los hechos de corrupción.

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