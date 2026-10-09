Dictan 12 meses de prisión preventiva contra acusado de matar a adolescente en Navarrete

El imputado mientras era trasladado fuera de la sala de audiencias del Palacio de Justicia de Santiago. ( ANEUDY TAVÁREZ )

La Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago impuso 12 meses de prisión preventiva a un hombre acusado de violar sexualmente y matar a una adolescente de 13 años, cuyo cuerpo habría sido arrojado al río Yaque del Norte, en el municipio de Navarrete.

Edwin Reynaldo Rodríguez Cruz, de 28 años, enfrenta un proceso judicial por la muerte de Yosnely Álvarez, de 13 años, y la presunta agresión sexual y física contra otra adolescente de 14 años.

El imputado deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, por disposición del juez José Rafael de Asís Burgos.

El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva, mientras que la defensa pública pidió la imposición de medidas menos gravosas.

El fiscal Elvin Ventura explicó que las pruebas presentadas vinculan al imputado con los hechos investigados, que incluyen violación sexual agravada, feminicidio y actos de tortura y barbarie, entre otras infracciones.

Detalles del crimen

De acuerdo con la investigación preliminar, Rodríguez Cruz se desplazaba en una motocicleta cuando se ofreció a transportar a las dos adolescentes, de 13 y 14 años, para comprar la cena.

Sin embargo, durante el recorrido se habría desviado hacia una zona apartada, cubierta de matorrales y próxima a la carretera que comunica el centro de Navarrete con la comunidad Capilla, en las inmediaciones del río Yaque del Norte.

En ese lugar, presuntamente agredió sexualmente a ambas adolescentes. La menor de 13 años intentó escapar, pero fue alcanzada por el imputado, quien la habría herido múltiples veces con un arma blanca y posteriormente arrojado su cuerpo al río.

La otra adolescente, de 14 años, logró sobrevivir al esconderse entre los matorrales mientras el hombre perseguía a su amiga.

El cuerpo de la adolescente fallecida fue recuperado por las autoridades durante un operativo de búsqueda.

El caso ha generado consternación por la violencia de los hechos y la edad de las víctimas.