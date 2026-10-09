Suprema Corte reabre caso de mujer de 63 años que murió tras recibir un disparo en San José de Ocoa

Casquillo de bala en una escena de un crimen. ( SHUTERSHOOK )

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia anuló la decisión que había declarado extinguida la acción penal contra Nelson Manuel Rosario Martínez, alias Starlin, acusado de disparar a una mujer de 63 años en un hecho ocurrido en el sector Las Mercedes, en San José de Ocoa.

La decisión reabre el caso de Austria Natividad Luciano Pérez, quien falleció el 26 de mayo de 2025 tras recibir un disparo en la cabeza durante una disputa en la que, según la acusación, estuvo involucrado el imputado. La bala que la alcanzó habría sido una bala perdida.

En marzo de 2026, la Corte de Apelación de San Cristóbal había cerrado el proceso al considerar que el Ministerio Público presentó la acusación fuera de plazo. Esta decisión impedía que el caso llegara a juicio.

Recurso de casación

Ante ese fallo, Francis Valdez Gómez, procurador general de Corte en funciones de titular de la Fiscalía de San José de Ocoa, y Juan Ysidro Minyetty, procurador fiscal, interpusieron un recurso de casación.

Ambos sostuvieron que la acusación, depositada el 9 de diciembre de 2025, fue presentada a tiempo y que la Corte calculó incorrectamente los plazos al ignorar las disposiciones del Código Procesal Penal sobre plazos comunes y notificación a las víctimas.

La Suprema Corte acogió esos argumentos y determinó que el vencimiento del plazo no extingue automáticamente la acción penal. Antes deben cumplirse los procedimientos de intimación al superior inmediato del fiscal, comunicación al procurador general de la República y notificación a todas las víctimas.

En una nota de prensa, la Fiscalía de San José de Ocoa indicó que solo una de las tres víctimas querellantes había sido notificada y no constaba la comunicación a las instancias superiores, por lo que no procedía declarar extinguida la acción penal.

Próximos pasos judiciales

El recurso también contó con el respaldo de los familiares de la víctima: José Gregorio Pujols Luciano, Santa Elianes Santana Luciano y Yocaira Margarita Santana Luciano de Arias.

Con esta decisión, el expediente regresa a la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, donde una sala distinta deberá conocer nuevamente el caso.

La Fiscalía de San José de Ocoa reiteró su compromiso de perseguir los hechos que atentan contra la vida y acompañar a las víctimas en cada instancia judicial, hasta las últimas consecuencias.