Primer Tribunal Colegiado DN, conocerá el martes audiencia contra Jean Andrés Pumarol Fernández

Jean Andrés Pumarol Fernández en una de las audiencias ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, conocerá este martes 13 de octubre de 2026, la audiencia contra Jean Andrés Pumarol Fernández, acusado de matar de varias puñaladas a la señora Yolanda Handal Abugabir, e hirió a otras cinco personas, durante un ataque en un residencial del ensanche Naco.

Los jueces Gisselle Méndez, Giselle Naranjo y Tania Yunes, conocerán el juicio luego que la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, revocara el auto de no ha lugar dictado en su favor, disponiendo su envío a juicio de fondo.

La audiencia está fijada para las 9:00 de la mañana.

El proceso penal se sigue en perjuicio de los familiares de la fallecida Yolanda Handal Abugabir; María Teresa Fabián de Heredia, Carolyn Giselle Taveras Handal, Evelyn Ivonne Taveras Handal de Díaz, Waleska María Handal, Nancy Licett Handal Abugabir y Antonio de Jesús Handal Abugabir, representado por el abogado Miguel Valerio.

El tribunal de segundo grado presidido por Isis Muñiz e integrado por los magistrados Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, impuso tres meses de prisión preventiva a Pumarol Fernández para ser cumplido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Anamuya, en Higüey, donde permanece en prisión.

Jueces dejaron sin efecto resolución

Los jueces dejaron sin efecto la Resolución Penal Núm. 063-2026-0064, emitida el 17 de marzo de 2026 por el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, del juez Daiby Timoteo Pegüero, la cual favorecía al procesado el auto de no ha lugar.

Los jueces de la corte tomaron la decisión tras acoger los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público, representado por la fiscal Marie Daniela Fernández y por los familiares de la víctima mortal, Yolanda Handal Abugabir, constituidos en querellantes y actores civiles.

Probabilidad de una condena

La Corte estimó que la acusación presentada por el Ministerio Público y la parte querellante cuenta con elementos de prueba suficientes para justificar la probabilidad de una condena. Los cargos admitidos incluyen:

Violación a los artículos 295 y 304 (párrafo II), así como los artículos 299 y 302, relativos a homicidio y tentativa.

La Ley 631-16: Violación a los artículos 83 y 86 sobre el control y regularización de armas, municiones y materiales relacionados y la Ley 248-12: Artículos 3 (numeral 5), 61 (numeral 6) y 66 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable.