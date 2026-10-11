Envían a prisión a hermana de joven que se entregó tras ser buscado en Barahona

El procurador fiscal interino de Barahona, Wellington Matos Espinal. ( CEDIDA A DL )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Barahona impuso un mes de prisión preventiva contra Lucero Lebrón Mariano, hermana de uno de los dos jóvenes que el pasado 22 de septiembre se entregaron voluntariamente en el Palacio de la Policía Nacional, en Santo Domingo, luego de que, según su abogado, agentes del Dicrim y representantes del Ministerio Público en Barahona se negaran a recibirlos porque exigían la entrega de las armas presuntamente utilizadas en los hechos que les atribuyen.

La medida contra Lebrón Mariano fue dictada por la jueza María Consuelo Valenzuela, luego de que el Ministerio Público la acusara de presunta posesión de sustancias controladas, supuestamente detectadas cuando ingresaba al Palacio de Justicia de Barahona el pasado 6 de octubre.

El procurador fiscal interino de Barahona, Wellington Matos Espinal, explicó que la joven acudió al recinto judicial para presenciar el conocimiento de una medida de coerción contra su hermano, Manuel Ezequiel Lebrón Mariano, alias "Cebastián", de 25 años.

Según el funcionario, al momento de ser requisada en la entrada del edificio, la agente de seguridad Erika Piñeiro encontró dentro del bolso de la joven una porción de polvo blanco, presumiblemente cocaína, y otra de un vegetal que se presume es marihuana.

Matos Espinal indicó que las sustancias fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar su composición.

El representante del Ministerio Público explicó que la prisión preventiva fue fijada por un mes, período durante el cual la Fiscalía espera completar las investigaciones y presentar el acto conclusivo correspondiente.

La imputada fue enviada al Centro de Corrección y Rehabilitación Bani Mujeres para cumplir la medida judicial.

Amenazas a la agente de seguridad

El procurador fiscal interino denunció que la agente Erika Piñeiro ha estado recibiendo amenazas después de realizar la requisa que terminó con la detención de Lucero Lebrón Mariano.

Matos Espinal advirtió que las intimidaciones contra personas que cumplen funciones de seguridad pueden constituir infracciones penales, por lo que llamó a quienes estén incurriendo en esas acciones a detenerlas.

Entrega de los jóvenes

DICRIM y Fiscalía no recibieron a los jóvenes, según comentó el abogado.

Manuel Ezequiel Lebrón Mariano, alias «Cebastián», de 25 años, y su sobrino Yorman Manuel Pérez Pérez, de 18, ambos residentes en el sector Camboya de Barahona, se entregaron voluntariamente el 22 de septiembre en el Palacio de la Policía Nacional, en Santo Domingo, acompañados de su representante legal, Gilbert Matos.

La entrega se produjo después de que, según denunció el abogado, ambos jóvenes intentaran ponerse a disposición de las autoridades en Barahona, sin lograr que fueran recibidos.

De acuerdo con la defensa, agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y representantes de la Fiscalía condicionaron la entrega de los jóvenes a que estos presentaran las armas de fuego que supuestamente habían utilizado en los hechos investigados.

Ante la negativa de las autoridades locales a recibirlos, los jóvenes fueron trasladados a Santo Domingo, donde finalmente se formalizó su entrega ante la Policía Nacional.

Ambos eran requeridos mediante órdenes judiciales de arresto por su presunta vinculación con hechos delictivos ocurridos en Barahona.

Las investigaciones también incluyen un supuesto ataque a tiros contra una patrulla policial, en el que las autoridades vinculaban a Willy David Gómez Cuello, conocido como «Willy Piñe», quien posteriormente murió durante un presunto enfrentamiento con miembros del Dicrim.

Mientras continúan las investigaciones contra los jóvenes, Lucero Lebrón Mariano permanecerá en prisión preventiva durante el mes dispuesto por el tribunal, por un proceso judicial distinto al que enfrenta su hermano.