Yeni Berenice Reynoso imparte docencia a estudiantes de liceo en Las Palmas de Herrera

Yeni Berenice Reynoso enseñó sobre derechos y deberes a estudiantes del Liceo secundario Matías Ramón Mella, del sector Las Palmas de Herrera, en Santo Domingo Oeste. ( IMAGEN SUMINISTRADA POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, enseñó sobre derechos y deberes a estudiantes del Liceo secundario Matías Ramón Mella, del sector Las Palmas de Herrera, en Santo Domingo Oeste. La funcionaria expresó que disfruta enseñar debido a su vínculo familiar como hija de profesores y a su propia experiencia como docente universitaria.

Reynoso fue presentada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quien acudió un momento a recibirla, así como a presentarla a docentes y a estudiantes a los que esbozó los preceptos de la moral, la cívica y la ética ciudadana.

Jacqueline Ovando, profesora de Lengua Española, les dio la bienvenida a la jornada docente que se desarrolló en el curso Sexto A, el cual tiene 30 alumnos del liceo fundado en 2009 y que en la actualidad cuenta con una matrícula de unos 530 alumnos.

Según una comunicación de prensa de la Procuraduría General, la jornada contó con el apoyo de los profesores Eddy Chávez, director regional de Educación; Servio Sena, director del distrito 15-05; Lucris González, directora del centro educativo; Jacqueline Ovando, Yesenia Tejeda y Jhondhery Brazobán.

La procuradora general llegó a la actividad en compañía de la procuradora adjunta Alba Corona y de la procuradora general de corte Dannisa Cruz, directora del Departamento de Derechos Humanos y la Unidad de Reinserción de Repatriados de la Procuraduría General de la República.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/11/whatsapp-image-2026-10-11-at-111258-am-1-5e552827.jpeg La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, enseñó sobre derechos y deberes a estudiantes de un liceo en Las Palmas de Herrera. (IMAGEN FACILITADA POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.)

Yeni Berenice Reynoso estableció una interacción cercana con los estudiantes, a quienes invitó a escribir sus nombres en un papel para poder identificarlos en la individualidad que se corresponde con la condición humana y con el derecho particular de cada uno.

Dijo sentirse en casa

Según el comunicado, desde el inicio, Yeni Berenice Reynoso explicó que se sentía como en su casa, porque, como hija de profesores, pasó su infancia y juventud en un plantel escolar y porque imparte docencia a estudiantes universitarios, una actividad que le apasiona.

Reynoso inició su conversación con una breve explicación de las funciones del Ministerio Público, de un fiscal y de una procuradora general de la República.

Conforme avanzó abordó temas sobre la patria y los héroes que la construyeron, "hombres y mujeres que hicieron grandes aportes para que hoy seamos un país libre, independiente, soberano, democrático y un Estado de derecho".

Les recuerda que el bullying es un delito

La máxima representante del Ministerio Público también habló con los estudiantes sobre la dignidad humana, el valor de la libertad y el imperio de la ley.

Asimismo, los exhortó a conocer y respetar la Constitución, a cultivar valores como la solidaridad y a jamás practicar bullying, al tiempo que recordó que se trata de un delito incluido en el nuevo Código Penal por el que se puede terminar en la cárcel.

"Ahora el bullying también es delito. Y si alguien es menor, pero tiene más de 13 años, menos de 18, puede ir a la cárcel por cometer un bullying; por discriminar se puede ir a la cárcel", enfatizó. En ese momento, los invitó a repetir en coro: "El bullying es un delito".

Reynoso llamó a estudiar, a leer, a participar en organizaciones sociales, a crear y participar en clubes de lectura. También, los invitó a trabajar por convertir su aula en un modelo para el país, analizando las necesidades que tienen y, a la vez, las acciones que cada uno puede hacer para que sea un espacio modelo de creación, aprendizaje y desarrollo personal de cada alumno.

La procuradora enfatizó en que cuando los estudiantes tienen pleno conocimiento de sus derechos y sus deberes tienen una mejor base para vivir con dignidad, en libertad y con mayores oportunidades de desarrollo.

En ese contexto, habló del derecho a la educación, la salud, la igualdad y la participación social.

Pero, también, recordó que siempre será necesario asumir los deberes en el compromiso para construir una mejor sociedad, como son: respetar las leyes, respetar a los demás, cumplir las responsabilidades individuales, cuidar el medio ambiente y aportar al bien común.