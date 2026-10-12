Apelación al no ha lugar que favoreció a Gonzalo y a José Ramón Peralta será en noviembre

En una imagen de archivo, los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero (de espalda) y José Ramón Peralta, quien está de perfil, durante una audiencia del juicio preliminar por presunta corrupción. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Segunda Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional fijó para el 16 de noviembre, en horas de la mañana, la primera audiencia del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el rechazo de su acusación de presunta corrupción a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.

Castillo y Peralta fueron favorecidos con la resolución emitida el pasado 29 de mayo por la jueza del Cuarto Juzgado de Instrucción, Altagracia Ramírez.

La magistrada emitió su decisión tras conocer la fase preliminar de la acusación que también vincula al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y a otros exfuncionarios, a quienes sí se les dictó auto de apertura a juicio.

Ramírez concluyó que el Ministerio Público no presentó "suficientes elementos de prueba" para sustentar las acusaciones que aseguraran la probabilidad de una condena contra el excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, y el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta.

Las acusaciones contra los dos exministros

A Gonzalo Castillo se le imputó obtener fondos de origen ilícito destinados presuntamente al financiamiento de su proyecto político de cara a las elecciones de 2020.

En el fallo, de más de tres mil páginas, el Cuarto Juzgado de Instrucción consideró que tampoco contra José Ramón Peralta la acusación logró vincularlo de manera directa con la supuesta estructura de corrupción descrita por el Ministerio Público.

La jueza sostuvo que las pruebas presentadas no demostraron que Peralta recibiera fondos ilícitos ni que participara en las maniobras fraudulentas atribuidas a otros imputados.

La Segunda Sala de la Corte Penal es presidida por la jueza Ysis Muñiz Almonte y entre los otros cuatro jueces que la integran están Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez Rosa.