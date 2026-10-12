Caso Jean Alain: defensas logran que se vuelvan a conocer 21 incidentes ya debatidos

El exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, en una de las audiencias en el proceso penal que se le sigue por acusaciones de corrupción. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

La incorporación de una nueva magistrada al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional motivó a las defensas del caso Jean Alain Rodríguez a solicitar que se vuelvan a debatir 21 incidentes que ya habían sido conocidos. El proceso judicial investiga un presunto fraude al Estado que supera los 6,000 millones de pesos.

Al tribunal se sumó la jueza Jarolyn Elizabeth Rosario López después que saliera su presidenta, Claribel Nivar Arias, quien fue promovida y dirigirá la Presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional.

Rosario López era jueza de paz y fue ascendida también. Con los ascensos, la magistrada Yissel Bienvenida Soto Peña sustituye en la presidencia del Segundo Tribunal Colegiado a Nivar Arias, mientras que la magistrada Clara Sobeyda Castillo Castillo será jueza sustituta de la nueva presidenta.

Pepca rechazó decisión

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, se opuso a la solicitud de los abogados, al alegar que la nueva conformación del tribunal era una "situación totalmente salvable" sin tener que volver a conocer los mismos incidentes ya discutidos.

Argumentó que "bastaba con que al momento de la presentación de su prueba ellos (las defensas) pudieran hacer los alegatos pertinentes" de sus peticiones.

Los fallos de los 21 incidentes que volverán a debatirse en las próximas audiencias, fueron diferidos para decidirse conjuntamente con el fondo del caso, el cual no ha iniciado por las reiteradas peticiones que hacen las defensas.

"Bajo la excusa de una presunta nulidad del proceso —que, abiertamente y contrario a la norma, nunca procedería—, pues han vuelto a plantear los mismos incidentes", se quejó Ortiz.

Carlos Balcácer, quien encabeza el equipo de defensa de Jean Alain Rodríguez, sostuvo que la nueva jueza no se vinculó al conocimiento directo de los 21 incidentes que fueron lanzados en tiempos atrás y que por el principio de inmediación debe estar presente en su discusión.