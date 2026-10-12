Dictan 30 años de prisión a hombre que mató a puñaladas a su expareja en Moca
El condenado, Junior Roberandy Rodríguez, deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta
El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Espaillat condenó a 30 años de prisión a un hombre que le quitó la vida a su expareja en un hecho ocurrido en 2024, en el municipio de Moca, provincia Espaillat.
El condenado, Junior Roberandy Rodríguez, deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta, en Moca, por causarle la muerte a Crisleidy Yanet Rosario, a quien le propinó múltiples heridas de arma blanca.
Detalles del caso
Rodríguez también deberá pagar una indemnización de tres millones de pesos a los familiares de la víctima, de acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público.
- El expediente establece que el feminicidio ocurrió en el baño de una finca ubicada en la comunidad La Isleta, luego de que el procesado llamara por teléfono a la víctima para conversar sobre el hijo que tenían en común.
Acciones judiciales
Según la acusación, Rodríguez llevaba consigo un cuchillo con el que atacó a Rosario y le provocó cuatro heridas mortales. Antes de cometer el crimen, el hombre había amenazado a su expareja en varias ocasiones. Además, durante la relación sentimental, la mujer fue víctima de maltrato.
La investigación estuvo a cargo del fiscal de Espaillat Michael Taveras, mientras que las litigantes Angélica Castillo y Luisa Rodríguez representaron al Ministerio Público durante el proceso. Los abogados querellantes fueron Braulio Berigüete y León Alberto Ureña.
El tribunal, integrado por los jueces Luis Rafael Dilone, presidente; Bienmey Suárez y Michel A. Hernández, miembros, dictó la sentencia condenatoria al establecer que el procesado violó los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del antiguo Código Penal, así como los artículos 383 y 386 de la Ley de Armas núm. 631-16.