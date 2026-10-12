Dictan 30 años de prisión a hombre que mató a puñaladas a su expareja en Moca

El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Espaillat condenó a 30 años de prisión a un hombre que le quitó la vida a su expareja en un hecho ocurrido en 2024, en el municipio de Moca, provincia Espaillat.

El condenado, Junior Roberandy Rodríguez, deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta, en Moca, por causarle la muerte a Crisleidy Yanet Rosario, a quien le propinó múltiples heridas de arma blanca.

Detalles del caso

Rodríguez también deberá pagar una indemnización de tres millones de pesos a los familiares de la víctima, de acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público.

El expediente establece que el feminicidio ocurrió en el baño de una finca ubicada en la comunidad La Isleta, luego de que el procesado llamara por teléfono a la víctima para conversar sobre el hijo que tenían en común.

Acciones judiciales

Según la acusación, Rodríguez llevaba consigo un cuchillo con el que atacó a Rosario y le provocó cuatro heridas mortales. Antes de cometer el crimen, el hombre había amenazado a su expareja en varias ocasiones. Además, durante la relación sentimental, la mujer fue víctima de maltrato.

La investigación estuvo a cargo del fiscal de Espaillat Michael Taveras, mientras que las litigantes Angélica Castillo y Luisa Rodríguez representaron al Ministerio Público durante el proceso. Los abogados querellantes fueron Braulio Berigüete y León Alberto Ureña.

El tribunal, integrado por los jueces Luis Rafael Dilone, presidente; Bienmey Suárez y Michel A. Hernández, miembros, dictó la sentencia condenatoria al establecer que el procesado violó los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del antiguo Código Penal, así como los artículos 383 y 386 de la Ley de Armas núm. 631-16.