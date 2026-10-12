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Imponen presentación periódica a dos capitanes acusados de realizar viajes ilegales a Puerto Rico

La embarcación fue interceptada por la Armada con 62 personas a bordo

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    Imponen presentación periódica a dos capitanes acusados de realizar viajes ilegales a Puerto Rico
    Foto de archivo de embarcación usada en viajes ilegales. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

    El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Samaná impuso presentación periódica durante seis meses como medida de coerción a dos capitanes señalados por presuntamente dirigir una embarcación clandestina que se dirigía a Puerto Rico con 62 personas a bordo, informó este lunes el Ministerio Público.

    Los imputados, Enerson Vilorio Eusebio y Ramón Francisco Sosa Batista, están acusados de una presunta estructura dedicada a organizar viajes marítimos clandestinos desde las regiones este y nordeste del país.

    • Entre los ocupantes de la embarcación había una menor de edad y cinco haitianos, según una nota de prensa de la Armada de la República Dominicana (ARD).

    Intervención naval

    La embarcación fue interceptada el pasado 5 de octubre, a unas 18 millas náuticas al norte de Cabo Cabrón.

    Las autoridades indicaron que el proceso continúa con el objetivo de identificar a otros posibles implicados en la organización del viaje ilegal.

    Llamado a la población

    La Armada indicó que trabaja en combatir el tráfico ilícito de migrantes mediante operaciones de vigilancia e interdicción marítima, en coordinación con el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos y el Ministerio Público.

    Asimismo, exhortó a la población a evitar este tipo de travesías, que ponen en grave riesgo la vida en el mar.

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