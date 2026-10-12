Imponen presentación periódica a dos capitanes acusados de realizar viajes ilegales a Puerto Rico

Foto de archivo de embarcación usada en viajes ilegales. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Samaná impuso presentación periódica durante seis meses como medida de coerción a dos capitanes señalados por presuntamente dirigir una embarcación clandestina que se dirigía a Puerto Rico con 62 personas a bordo, informó este lunes el Ministerio Público.

Los imputados, Enerson Vilorio Eusebio y Ramón Francisco Sosa Batista, están acusados de una presunta estructura dedicada a organizar viajes marítimos clandestinos desde las regiones este y nordeste del país.

Entre los ocupantes de la embarcación había una menor de edad y cinco haitianos, según una nota de prensa de la Armada de la República Dominicana (ARD).

Intervención naval

La embarcación fue interceptada el pasado 5 de octubre, a unas 18 millas náuticas al norte de Cabo Cabrón.

Las autoridades indicaron que el proceso continúa con el objetivo de identificar a otros posibles implicados en la organización del viaje ilegal.

Llamado a la población

La Armada indicó que trabaja en combatir el tráfico ilícito de migrantes mediante operaciones de vigilancia e interdicción marítima, en coordinación con el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos y el Ministerio Público.

Asimismo, exhortó a la población a evitar este tipo de travesías, que ponen en grave riesgo la vida en el mar.