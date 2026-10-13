Imponen prisión preventiva a hombre acusado de robar RD$3.6 millones y herir a motorista

El hombre deberá permanecer tres meses en prisión mientras continúan las investigaciones del caso. ( FREEPIK/IMAGEN ILUSTRATIVA )

Un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva contra Eslyn Yoel De los Ángeles, alias Joel, acusado de despojar a un hombre de 3,639,292 pesos y herir de bala a un motorista durante un asalto ocurrido el lunes 5 de octubre en una plaza comercial del Distrito Nacional.

El imputado deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

De acuerdo con el Ministerio Público, el hombre de 66 años se encontraba en la plaza comercial ubicada en el kilómetro 9 1/2 de la autopista Duarte para realizar un depósito bancario cuando fue interceptado por el acusado, quien presuntamente lo amenazó con un arma de fuego y le robó una funda que contenía el dinero.

Tras cometer el asalto, el imputado intentó escapar en una motocicleta. Según la investigación, disparó contra un primer motorista que se negó a transportarlo, pero no logró herirlo porque el casco que llevaba puesto lo protegió.

Posteriormente, abordó a otro motorista, a quien le disparó en la cabeza. El hombre resultó herido y sus lesiones estaban pendientes de evolución, según el certificado médico legal citado por el Ministerio Público (MP).

El acusado continuó huyendo hasta llegar a una parada de motoristas, donde varias personas lo retuvieron y alertaron al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Agentes policiales acudieron al lugar y lo arrestaron en flagrante delito.

Acusación penal

El Ministerio Público le atribuye al imputado los delitos de robo agravado y tentativa de homicidio agravado, además de infracciones a la legislación sobre control y regulación de armas de fuego.

El juez Emmanuel López fijó para el 5 de enero de 2027 la revisión obligatoria de la medida de coerción.