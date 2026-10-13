Licencias médicas impiden inicio del juicio de fondo contra Hugo Beras y Jochi Gómez

La presentación de otra licencia médica de uno de los diez acusados en el caso de presunta corrupción que encabezan el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario Jochi Gómez, obligó el aplazamiento del juicio de fondo este martes.

La próxima audiencia se fijó para el 3 de noviembre, a las 9:00 de la mañana. El acusado que envió con sus abogados la constancia de que fue sometido a una cirugía es Pedro Vinicio Padovani, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant.

Durante la vista celebrada el pasado 22 de septiembre, se informó que otro de los imputados, Manuel Eduardo Mora Vásquez, también se había sometido a una intervención quirúrgica. La cirugía de Mora Vásquez se hizo en los párpados.

En los documentos depositados por la defensa de Pedro Vinicio Padonvani no se ofrecieron detalles, lo que provocó un incidente con el Ministerio Público y rechazado por el Tercer Tribunal Colegiado que estableció que el imputado tenía derecho a reservarse la razón por la cual fue operado.

Proponen separación de acusación

Algunas defensas de los demás involucrados en la presunta estafa de 1,300 millones al Estado y de sabotear la red semafórica solicitaron separar la acusación de sus clientes porque, según afirmaron, estaban listos para responder a las imputaciones, lo que también fue denegado por el tribunal.

La presidenta del Tercer Tribunal Colegiado, Arlín Ventura Jiménez, argumentó que "es complicado la separación de estos casos", pero adelantó que en el caso de persistir el estado de salud de Padovani sí sería importante verificar la posibilidad de separación de su proceso.

El 3 de septiembre el juicio tampoco se pudo conocer por una intimación que las juezas hicieron a la Oficina de la Defensa Pública que se niega a representar a compañías en procesos penales, lo cual persiste y Ventura adelantó que el Ministerio Público deberá "tomar una medida al respecto".

Regularmente, los casos de las empresas que no disponen de abogados se separan para que no retrase la causa.

Además de Beras, Gómez, Padonvani y Mora Vásquez, están acusados de presunta estafa al Estado Samuel Gregorio Baquero, exdirector de Tecnología; y Frank Rafael Atilano Díaz, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras.

Asimismo, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo del Intrant; Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, y Henry Darío Feliz Casso.

Igualmente fueron enviados a juicio de fondo las empresas Transcore Latam, Aurix S.A., Inprosol SRL, OML Inversiones SRL, Industria Soltex Dominicana SRL y Dekolor SRL, las que se relacionan Jochi Gómez.