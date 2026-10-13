Arrestan hombre que amenazó de muerte a director de escuela en Barahona

Escuela Primaria Mencía, localizada en el municipio de Paraíso, en la provincia Barahona. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

El arresto de un hombre acusado de penetrar armado con un machete a la Escuela Primaria Mencía, en el municipio de Paraíso, y amenazar de muerte a su director no ha logrado devolver la tranquilidad a la comunidad educativa, donde este martes apenas 102 de los 800 estudiantes matriculados acudieron a recibir docencia.

El incidente, ocurrido la tarde del lunes, provocó temor entre alumnos, profesores y padres, muchos de los cuales decidieron mantener a sus hijos en sus hogares ante la preocupación de que pudiera repetirse una situación similar.

El detenido fue identificado como Algenis Ferreras, quien, según las informaciones ofrecidas por el director del plantel, profesor Joselin Lebrón, habría saltado la pared perimetral de la parte trasera del recinto escolar, portando un machete y vociferando que iba a matarlo.

De acuerdo con los testimonios recogidos por el educador, durante el incidente también surgieron versiones sobre la posible presencia de un arma de fuego, aunque esa información no ha sido confirmada por las autoridades.

Ferreras fue puesto a disposición de los organismos correspondientes por sus propios familiares, mientras se desarrollan las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho y las responsabilidades que pudieran derivarse.

El miedo mantiene a cientos de estudiantes fuera de las aulas

Las consecuencias del incidente comenzaron a reflejarse este martes, cuando la asistencia escolar se desplomó considerablemente en un plantel que cuenta con una matrícula de 800 alumnos.

Según explicó Lebrón, entre 102 y 103 estudiantes acudieron a clases, lo que significa que aproximadamente 700 permanecieron ausentes, una situación que atribuyó al miedo generado por la irrupción del individuo.

El director reveló que desde la tarde del lunes comenzó a recibir llamadas de padres preocupados por el estado emocional de sus hijos, algunos de los cuales presenciaron los momentos de tensión que se vivieron dentro de la escuela.

Indicó que varios niños han manifestado que no quieren regresar al centro educativo, mientras otros presentan dificultades para dormir después de lo ocurrido.

"Muchos padres me han llamado para decirme que sus hijos no quieren volver a la escuela. Incluso, algunos me han dicho que los niños no pudieron dormir", manifestó el profesor.

Lebrón consideró preocupante que una situación de esta naturaleza haya afectado la tranquilidad de cientos de estudiantes, quienes acudieron al plantel para recibir clases y terminaron expuestos a un episodio de violencia.

Explicó que el temor no se limita a los alumnos que presenciaron directamente el incidente, debido a que la noticia se extendió rápidamente entre las familias de la comunidad.

A su juicio, será necesario desarrollar un proceso de acompañamiento para que los estudiantes puedan recuperar la confianza y retomar sus actividades académicas con normalidad.

Director pide investigar si alguien instigó al detenido

Uno de los aspectos que el director considera necesario esclarecer es la verdadera motivación que llevó al detenido a penetrar al centro educativo y amenazarlo de muerte.

Lebrón solicitó a la Policía Nacional y al Ministerio Público ampliar las investigaciones para determinar si Ferreras actuó por cuenta propia o si pudo haber sido instigado por otras personas.

El educador sostuvo que tiene sospechas de que detrás del incidente pudieran existir otras personas, aunque reconoció que corresponde a los organismos investigadores establecer si hay elementos que sustenten esa posibilidad.

Explicó que el detenido no era una persona desconocida para el personal del centro, debido a que acostumbraba presentarse a solicitar alimentos y recibía comida de manera habitual.

Incluso, aseguró que el mismo lunes, antes de producirse las amenazas, Ferreras había acudido a la escuela y se le había brindado alimentación.

"Él iba todos los días a buscar comida y siempre se le daba. Incluso, ayer fue y comió", relató el director.

Lebrón manifestó que esa circunstancia le genera interrogantes sobre las razones que pudieron provocar el comportamiento del individuo, especialmente porque, según dijo, nunca había tenido problemas personales con él.

También señaló que Ferreras reside lejos del recinto escolar, por lo que entiende que las autoridades deben investigar qué motivó su presencia en el lugar y por qué dirigió las amenazas específicamente contra su persona.

El profesor insistió en que sus sospechas no constituyen una acusación formal contra terceros, sino una preocupación que espera sea examinada durante las investigaciones.

Un estudiante alertó al director sobre las amenazas

Al reconstruir los momentos de tensión que se vivieron en el plantel, Lebrón explicó que se encontraba almorzando en la biblioteca cuando un estudiante llegó visiblemente nervioso para advertirle que un hombre había penetrado a la escuela y amenazaba con matarlo.

El profesor relató que inicialmente no comprendió la gravedad de la situación, debido a que no tenía conocimiento de ningún conflicto que pudiera provocar una amenaza de esa naturaleza.

Sin embargo, la llegada de otros estudiantes y profesores confirmó que se estaba produciendo un incidente dentro de las instalaciones.

Según su relato, algunos niños se encontraban llorando y otros mostraban señales de nerviosismo por la presencia del individuo.

Lebrón explicó que, conforme a las versiones recibidas, Ferreras habría manifestado que su comportamiento estaba relacionado con un supuesto incidente en el que estudiantes lanzaban piedras fuera del centro educativo.

No obstante, el director consideró que ninguna diferencia relacionada con los alumnos justificaba que una persona penetrara armada a una escuela y amenazara a un docente.

También indicó que algunos estudiantes denunciaron que el individuo habría lanzado una piedra contra uno de sus compañeros, aunque aclaró que no presenció personalmente esa acción.

El profesor expresó preocupación por la vulnerabilidad en que se encuentran los niños frente a personas que puedan ingresar sin autorización a las instalaciones escolares.

Solicitudes de policías escolares siguen sin respuesta

La situación también puso nuevamente sobre la mesa la falta de vigilancia en la Escuela Primaria Mencía, donde, según denunció su director, las solicitudes de asignación de agentes de la Policía Escolar permanecen sin respuesta. Lebrón explicó que antes del incidente había depositado comunicaciones ante el Distrito Educativo 01-02 de Enriquillo solicitando personal de seguridad para proteger a los estudiantes, profesores y demás empleados del plantel. Señaló que también había requerido el nombramiento de maestros para cubrir necesidades del centro, sin que hasta el momento se hayan atendido todas esas solicitudes. El educador aseguró que dispone de constancias de recepción de los documentos entregados a las autoridades educativas. Lamentó que, pese a la gravedad de lo ocurrido y a la repercusión que ha tenido el caso, el centro continúe sin los agentes de seguridad que había solicitado. Consideró que la presencia de policías escolares permitiría fortalecer los controles de acceso y responder con mayor rapidez ante situaciones que representen un peligro para la comunidad educativa. Lebrón insistió en que la escuela no puede permanecer expuesta a que personas ajenas al proceso educativo ingresen sin autorización, especialmente cuando se trata de un recinto que alberga diariamente a cientos de menores de edad.

Reclaman intervención psicológica para los alumnos

Además de reforzar la seguridad, el director solicitó al Ministerio de Educación disponer la intervención de profesionales de orientación y psicología para atender a los estudiantes afectados emocionalmente.

Explicó que el impacto del incidente ha trascendido las instalaciones escolares, debido a que numerosos padres han reportado cambios en el comportamiento de sus hijos.

Aseguró que algunos alumnos permanecen asustados y se resisten a regresar a clases, por lo que considera necesario desarrollar actividades de orientación que contribuyan a recuperar la tranquilidad.

El educador sostuvo que la prioridad debe ser garantizar que los niños puedan continuar su formación académica en un ambiente seguro.

Indicó que la ausencia masiva registrada este martes constituye una señal de la preocupación que existe entre las familias y de la necesidad de adoptar medidas inmediatas.

Lebrón manifestó que espera que las autoridades educativas trabajen junto con los padres y el personal docente para restablecer gradualmente la asistencia escolar.

Reconoce apoyo de la Regional de Educación

Pese a sus reclamos por la falta de policías escolares, el director reconoció el respaldo que ha recibido de las autoridades de la Regional 01 de Educación de Barahona y del Distrito Educativo 01-02 de Enriquillo.

Explicó que la directora regional ha mantenido comunicación con él y mostró disposición para ofrecerle acompañamiento jurídico durante el proceso relacionado con las amenazas.

Lebrón señaló que la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades correspondientes y que se encontraba a la espera de completar los trámites necesarios para formalizar la denuncia.

Afirmó que no puede quejarse del respaldo recibido de las autoridades regionales de Educación, aunque reiteró que todavía existen necesidades de seguridad que requieren soluciones concretas.

También manifestó que espera que las investigaciones permitan esclarecer todos los detalles del incidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

Comunidad de Paraíso se solidariza con el profesor

El director agradeció el respaldo recibido de residentes del municipio de Paraíso, quienes acudieron al plantel después de conocer lo sucedido.

Explicó que numerosas personas se presentaron en las instalaciones escolares para expresarle solidaridad y rechazar las amenazas de las que fue objeto.

Lebrón dijo sentirse agradecido por las muestras de afecto recibidas de padres, estudiantes y otros integrantes de la comunidad.

Relató que varios niños se le acercaron para abrazarlo y manifestarle su cariño, una actitud que, según expresó, reafirma su compromiso con la educación.

"Muchos niños se me acercan, me abrazan y me dicen que me quieren. Me siento muy agradecido con mi comunidad de Paraíso por todo el respaldo que me ha dado", manifestó.

El profesor aseguró que continuará ejerciendo su labor educativa y trabajando por el bienestar de los estudiantes, pese al momento de tensión que le tocó vivir.

A la espera de las actuaciones judiciales En cuanto a la situación del detenido, Lebrón informó que los familiares de Algenis Ferreras lo pusieron a disposición de las autoridades y que el caso sigue su curso ante los organismos correspondientes. El educador indicó que esperaba conocer las actuaciones judiciales relacionadas con el incidente, mientras reiteró su petición de que las investigaciones no se limiten únicamente a la persona arrestada. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre la calificación jurídica que el Ministerio Público dará al caso ni sobre la eventual solicitud de medidas de coerción. Mientras tanto, la Escuela Primaria Mencía enfrenta las consecuencias de un episodio que alteró profundamente su funcionamiento y provocó una ausencia estudiantil cercana al 87 % de su matrícula. El principal desafío para las autoridades educativas será restablecer la confianza de las familias, garantizar la seguridad dentro del recinto y conseguir que los cientos de niños que permanecieron en sus hogares puedan regresar a las aulas sin temor. Para el director, el arresto del presunto agresor representa un paso dentro del proceso de investigación, pero considera que todavía quedan pendientes medidas de protección y atención emocional para devolver la tranquilidad a la comunidad escolar de Paraíso.