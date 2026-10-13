Defensa de imputado en caso Guepardo: "Lo acusan de lavado de activos, de cosas que no sucedieron"

El abogado Robinson Reyes, miembro de la barra de la defensa del canadiense Yves Alexandre Giroux, quien guarda prisión preventiva por un caso de supuesta estafa inmobiliaria. ( CAPTURA DE PANTALLA A VIDEO CEDIDO POR EL ABOGADO )

El abogado de la defensa del canadiense Yves Alexandre Giroux advirtió que el Estado dominicano podría enfrentar una demanda por daños y perjuicios por la supuesta acusación injustificada contra el extranjero, a quien el Ministerio Público vincula con una presunta red de estafa inmobiliaria desarticulada en 2025 mediante la Operación Guepardo.

"Lo acusan de lavado de activos. Lo acusan de enriquecimiento ilícito. Lo acusan de haberse apropiado de dineros depositados en la empresa Novasco, SRL, cosas que nunca sucedieron", expresó Robinson Reyes mediante un documento enviado a la prensa.

Calificó de "irresponsable" la actuación del Ministerio Público y sostuvo que su defendido ha sido señalado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito sin que, a su juicio, existan pruebas suficientes que lo vinculen con las irregularidades investigadas en la empresa Novasco Real Estate.

Reyes aseguró que Giroux, quien estuvo casado con Loany Lismeiry Ortiz Nova, identificada como presunta cabecilla de la red, se había separado de ella y desvinculado de la compañía varios meses antes de las actuaciones judiciales cuestionadas.

Aunque reconoció que inicialmente su defendido tenía una participación del 50 % en la empresa, afirmó que no manejaba las finanzas, no administraba las cuentas ni autorizaba desembolsos de recursos.

El representante legal de Giroux también sostuvo que el órgano acusador habría incluido en el expediente bienes adquiridos varios años antes del inicio de la investigación.

A juicio del abogado, los elementos que asegura tener en su poder, justifican que su representado sea favorecido con un auto de no ha lugar. Asimismo, advirtió que no descarta acudir a los tribunales civiles para reclamar una indemnización por los presuntos daños ocasionados.

Situación judicial actual

"En una administración de justicia correcta, conforme a como lo establece la norma, él debe ser favorecido con un auto de no ha lugar. Yo le diría al Ministerio Público que se prepare para una demanda en daños civiles por parte de este señor, que por demás es extranjero y que no está nada conforme con la tropelía que han hecho con él al incluirlo en un proceso en el cual él no formaba parte para la acusación, aunque fue parte de la empresa cuando comenzó", manifestó Reyes.

El abogado afirmó que Giroux, quien lleva 20 meses privado de libertad, depende de la ayuda económica de familiares y amigos para subsistir.

La audiencia preliminar, en la que también se conocerá la solicitud de variación de la medida de coerción, está pautada para el viernes 16 de este mes.